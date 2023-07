Spine-Tingling Spider-Man, da Marvel Unlimited alla carta stampata

Spine-Tingling Spider-Man è stato un acclamato Infinity Comic di Saladin Ahmed e Juan Ferreyra proposto su Marvel Unlimited in otto episodi tra l’ottobre 2021 e il febbraio 2022, che saranno rimontati e stampati in versione cartacea su Spine-Tingling Spider-Man 0 a settembre.

Questo speciale numero zero contiene l’intera saga che ha introdotto Sleep-Stealer, un nuovo cattivo che è entrato nella testa di Spider-Man e ha infestato i sogni e gli incubi di Peter Parker. Spidey e i lettori perderanno il sonno in questa indimenticabile avventura che promette di essere la storia di Spider-Man più spaventosa mai raccontata!

Behold the most terrifying Spider-Man story ever told in ‘Spine-Tingling Spider-Man’ this September! 🕸️: https://t.co/jjfLpbtpsK pic.twitter.com/8qu3ue3R0q — Spider-Man (@SpiderMan) June 22, 2023

Ma dopo questo speciale numero zero, Saladin Ahmed e Juan Ferreyra si riuniranno per una nuovissima miniserie in quattro numeri di Spine-Tingling Spider-Man a ottobre! La saga horror di Ahmed e Ferreyra ha scosso i lettori nel profondo quando ha debuttato nel 2021 su Marvel Unlimited, ma quello era solo l’inizio dell’incubo di Peter Parker! Spidey continuerà a perdere il sonno mentre si lancia in un altro viaggio indimenticabile e sconvolgente che attanaglierà le paure dei lettori in questa nuova avventura in quattro numeri!

Peter Parker’s nightmare is far from over. Saladin Ahmed and @juaneferreyra return for an all-new ‘Spine-Tingling Spider-Man’ series, coming this October: https://t.co/0xhPBAqRVX pic.twitter.com/YCHahC9w6t — Spider-Man (@SpiderMan) July 19, 2023

Dopo uno scontro con Spider-Cide, Spider-Man si ritrova nella più spaventosa casa stregata che abbia visto in vita sua. Chi ha preso i poteri di Spidey? Chi ha rapito gli amici e la famiglia di Peter? Chi ha più possibilità di distruggere definitivamente l’Uomo Ragno?! Saladin Ahmed ha dichiarato:

Stiamo sottoponendo Peter a un’estenuante macinatura da film horror, e il suo spirito di resistenza sarà messo alla prova come mai prima d’ora! Ho attinto all’oscurità scrivendolo, ma la vera star è il lavoro visionario e strabiliante di Juan, che è davvero una delle migliori Spider-art che abbia mai visto”.

Juan Ferreyra infatti ha già molta esperienza nel proiettare Peter Parker nella dimensione dell’incubo, dato che oltre all’Infinity Comic originale ha firmato anche i disegni della miniserie scritta da Taboo e B-Earl Deadly Neighborhood Spider-Man (Il Letale Spider-Man di Quartiere), che ha visto Peter affrontare il Demone Orso ed ha introdotto la nuova eroina ragnesca Dream-Spider.