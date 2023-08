One Piece: Oda non vuole che l’arco finale sia troppo serio

One Piece è uno dei manga più famosi e amati in tutto il mondo, in corso da oltre 20 anni dopo aver debuttato nel 1997 su Weekly Shonen Jump di Shueisha. Nel corso degli anni il mangaka, Eiichiro Oda, ha dato prova del suo talento e soprattutto di esser riuscito a fondere i momenti divertenti e demenziali, con quelli tragici che fanno di One Piece un manga inimitabile.

Infatti la serie shonen conta diverse scene che si possono considerare iconiche non solo da un punto di vista serio o tragico, ma anche divertente. E questo è un aspetto che Eiichiro Oda vuole mantenere soprattutto nell’arco narrativo finale. Con il presente articolo vogliamo proprio approfondire questo aspetto riprendendo una parte dell’intervista di Oda che risale al 2022.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2022): I really want to joke around more in the final saga. Even if it becomes a manga that people say, "Your idea is boring," it can still be an entertainment for me. It'd be interesting if the topic of conversation was "One Piece is in big trouble." I'm going to enjoy it. pic.twitter.com/ZdhsXTU6FA

— sandman (@sandman_AP) July 26, 2023