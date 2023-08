One Piece 1088: la lezione più importante di Garp

One Piece ha raggiunto un importante punto di svolta nell’attuale arco narrativo in corso. Sono passati diversi capitoli da quando Oda ha lasciato in sospeso gli eventi su Egghead, per concentrarsi principalmente sugli sviluppi del resto dei mari. Infatti il capitolo più recente di One Piece ha rivelato la lezione più importante di Monkey D. Garp per i suoi compagni e allievi della Marina.

La saga finale del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, da quando è iniziata, porta un ritmo molto alto e costante. Questo perché il mangaka sta preparando tutti i vari scenari che alla fine convergeranno verso una sola direzione. Il capitolo 1088 di One Piece ha proseguito la missione di salvataggio di Kobi e degli altri prigionieri sull’isola dei pirati, avviata da Garp e da pochi marines al seguito.

Questi, una volta arrivati, hanno lanciato un rapido attacco per salvare il membro della SWORD. E Garp ha dato un forte contributo mettendo in mostra il suo esplosivo potenziale e la sua forza sovrumana. Ma il nuovo capitolo si è concluso in modo piuttosto toccante. Questo infatti ha dato spazio a uno degli insegnamenti più nobili e saggi di Garp che ha ereditato alle nuove leve della Marina.

Il nonno di Rufy ha infatti spiegato che è meglio proteggere chi è giovane e con un futuro davanti a loro, piuttosto che qualcuno molto più anziano come lui. Il capitolo 1088 inizia con un flashback, che riporta i lettori ai primi momenti dell’addestramento di Koby. Ad un tratto la prova che Kobi deve superare è quella di scegliere chi salvare tra un vecchio e un bambino, lasciati su un’isola di bestie affamate. Garp spiega al suo allievo che è meglio lasciarsi alle spalle chi è più grande d’età, anche perché l’obiettivo della Marina è salvare il futuro delle persone. Chi è avanti negli anni è già “mezzo morto” come afferma Garp. Ma un giovane ragazzo o un bambino hanno un futuro da vivere.

Garp, tragicamente, mette in atto questa lezione, ordinando a Koby e agli altri di lasciarlo indietro perché loro sono il vero futuro della Marina. Il capitolo si conclude con il vice ammiraglio che scoppia nella sua tipica risata mentre rimane circondato dai membri della ciurma di Teach.

Fonte – Comicbook