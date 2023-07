One Piece ha diffuso il primo trailer ufficiale della serie Netflix in uscita il 31 agosto, dopo un teaser che non aveva convinto molte persone. In merito all’uscito Oda si apre con il suo pubblico, condividendo una lettera con i suoi fan a proposito del live action, così come leggiamo su Comic Book.

Ecco le parole del sensei: “Quindi ci siamo: il teaser e il trailer ufficiali sono usciti per questa serie in live action, con una data fissata per il 31 agosto. Ve lo dico subito: non ci sono compromessi in questo show! Ed è anche bello vedere la raffica di reazioni intorno alla serie TV. Se penso a 7 anni fa, considerando anche il tutto come si è evoluto, stento a credere in questo risultato.

Abbiamo avuto molto da fare per portare a termine il lavoro: scenografie, casting, adattamento di scene e dialoghi, costumi, effetti speciali e chi ne ha più ne metta. Alla sua uscita mi aspetto già che il pubblico criticherà alcune scelte riguardanti personaggi e scene tagliate, ma per rigor di logica abbiamo dovuto farlo. La serie sarà composta da 8 episodi e sapete esattamente dove si ferma.

Quando determinate scene non mi convincevano ho chiesto di rigirarle o rifarle da capo completamente. Invece certe scene che sulla carta non mi convincevano finivano per funzionare una volta girate: Inaki riusciva a sorprendermi per quanto fosse simile a Luffy. Allo stesso tempo alcune cose le ho eliminate del tutto, perché erano troppo innaturali per un live action.”

One Piece: Oda rompe il silenzio sul live action Netflix

Oda ha poi concluso: “Amo alla follia il cast e la produzione, e spero che abbiano quello che meritano dopo la pubblicazione di questa serie. Se qualcuno avrà qualche lamentela per quanto riguarda il live action sarò io a rispondere anche per loro. Manca un mese ancora quindi preparatevi a dovere”.

Cosa ne pensate delle parole di Oda sul live action?

Fonte Comic Book