Scott Pilgrim: l’anime rivelerà lati sconosciuti dei personaggi

Scott Pilgrim Takes Off è il titolo della nuova serie anime in arrivo su Netflix a novembre, creata dall’autore di Scott Pilgrim, Bryan Lee O’Malley e dal regista di Happily (2021) BenDavid Grabinski. Questo progetto anime vedrà anche l’attesissimo ritorno di tutto il cast dell’adattamento cinematografico del 2010, Scott Pilgrim vs. the World, diretto da Edgar Wright. E quest’ultimo tornerà come produttore esecutivo della nuova serie. Con questo articolo confermiamo che creatori di Scott Pilgrim Takes Off hanno detto che l’anime non sarà un remake delle graphic novel. Di fatto i fan possono aspettarsi alcuni cambiamenti in diversi personaggi. Infatti l’anime approfondirà gli “ex malvagi” di Ramona Flowers, e anche la ragazza in questione sarà un po’ diversa.

Ramona originariamente era una addetta alle consegne per Amazon, ma Grabinski ha spiegato che volevano che avesse un lavoro che non pubblicizzasse nulla. Ha anche aggiunto che i fan vedranno Ramona e il resto dei personaggi più al di fuori della loro relazione con Scott. Questo in particolare per riguardo Ramona.

“Stiamo cercando di entrare di più nella testa delle persone“, ha aggiunto O’Malley. Dice anche che quando aveva 25 anni, non sapeva cosa provassero queste persone. Ma con il passare degli anni e dopo diverse esperienze vissute, adesso afferma di essere capace di dare più contesto ai personaggi.

L’intero cast live-action del film del 2010, Scott Pilgrim vs. the World tornerà a doppiare i propri personaggi in Scott Pilgrim Takes Off. Tra questi quindi confermiamo la presenza di Michael Cera nel ruolo di Scott, Mary Elizabeth Winstead nel ruolo di Ramona, Kieran Culkin nel ruolo di Wallace Wells, Anna Kendrick nel ruolo di Stacey Pilgrim, Brie Larson nel ruolo di Envy Adams, Alison Pill nel ruolo di Kim Pine e Aubrey Plaza nel ruolo di Julie Powers. Satya Bhabha, Chris Evans, Brandon Routh, Jason Schwartzman e Mae Whitman nei panni degli ex malvagi di Ramona.

Le vicende di Scott Pilgrim sono ambientate a Toronto, in Canada. Si tratta di un ragazzo di 23 anni come tanti. Infatti è uno scansafatiche, un appassionato di videogiochi, suona il basso in un gruppo musicale rock con i suoi amici ed è alla ricerca della ragazza giusta per lui. Tuttavia la sua tranquilla esistenza subisce un brusco cambiamento quando conosce Ramona Flowers, una misteriosa ragazza statunitense di cui si innamora a prima vista e, per continuare a frequentarla, dovrà affrontare e sconfiggere uno dopo l’altro i suoi sette malvagi ex-fidanzati.

