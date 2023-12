Hunter x Hunter: Togashi rivela il suo Nen preferito

Hunter x Hunter è uno dei manga shonen più amati di sempre e così come tanti altri manga, presenta delle caratteristiche uniche. Sono tanti i manga con personaggi dotati di abilità speciali, tra cui Dragon Ball che ha il suo ki, Naruto ha il suo chakra, My Hero Academia ha i suoi quirk e Jujutsu Kaisen ha la sua energia maledetta. Nel caso di Hunter x Hunter, l’energia conosciuta come Nen consente a chi la utilizza di eseguire una vasta gamma di tecniche, siano essi eroi come Gon e Killua o villain come Hisoka e la Phantom Troupe. In una recente intervista, Yoshihiro Togashi ha rivelato il suo Nen preferito e anche quale potere gli piacerebbe di avere.

Il mangaka ha confermato che sia il suo Nen preferito, che l’abilità Nen che gli piacerebbe avere, devono ancora essere adattati nell’anime. Entrambe sono presenti nell’Arco del Succession Contest, in corso nel manga di Hunter x Hunter. Per iniziare, Togashi ha dichiarato che l’abilità Nen del Decimo Principe, “Season of Two”, era la sua preferita. Togashi ha condiviso che mentre stava disegnando gli storyboard, ha visto il coreografo Takahiro parlare in uno show dell’intenzione dietro la coreografia di ‘Season of Two’ e la sua interpretazione della canzone. Ne è rimasto così commosso e ispirato che ha terminato gli storyboard tutti in una volta. Al mangaka piacciono così tanto queste due canzoni che quando le vede nella stessa scaletta di un concerto dal vivo, il suo equilibrio emotivo crolla.

Nella recente intervista, Togashi ha confermato quale potere Nen gli piacerebbe di più avere. “Per quanto riguarda quello che mi piacerebbe usare, sarebbe la ‘Porta Segreta’ della sorella minore (L’Undicesimo Principe). Salverebbe il tempo e le spese del viaggio, e se la parte bassa della mia schiena dovesse darmi problemi durante il viaggio, potrei usarla per strisciare fino all’ospedale“.

Sebbene Togashi sia recentemente tornato al manga, pubblicando nuovi capitoli con un programma settimanale è poco dopo tornato a un programma indefinito a causa dei suoi ricorrenti problemi di salute. Yoshihiro Togashi ha recentemente condiviso un possibile finale per la sua serie shonen, nel caso in cui la serie non venga completata prima di eventi spiacevoli.

Fonte – Comicbook