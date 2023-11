La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta raggiungendo la fine dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya con gli episodi finali programmati per andare in onda fino alla fine dell’anno. E con il presente articolo vogliamo riportare l’anticipazione la data di uscita dell’episodio 19. L’arco narrativo dell’incidente di Shibuya di Jujutsu Kaisen è di sicuro uno dei più impressionanti della serie fino ad oggi. Infatti ha mostrato dei combattimenti importanti che hanno cambiato lo status della serie. Tuttavia è lungi dall’essere finito poiché ci sono ancora alcuni scontri chiave che coinvolgeranno altri personaggi che non hanno avuto molto spazio.

L’ultimo episodio della seconda stagione ha dato il via all’attesissimo combattimento tra Yuji Itadori e Mahito. E i momenti finali hanno anticipato lo scontro più importante di Nobara Kugisaki di questo arco, in quanto affronterà Mahito. Non resta che vedere come se la caverà e se ne uscirà viva o meno. Ed infatti nell’anticipazione condivisa in cima all’articolo si può vedere cosa accadrà nel prossimo episodio.

L’episodio 19 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola “Giusto e sbagliato, seconda parte“, uscirà giovedì 30 novembre e sarà disponibile esclusivamente con Crunchyroll sottotitolato in italiano. Ora che alcuni dei combattimenti più importanti stanno per iniziare, ma la seconda stagione ha sicuramente sorpreso e divertito i suoi fan con il debutto di Toji e con la rivelazione delle abilità di Sukuna.

L’arco dell’incidente di Shibuya è ambientato nella notte di Halloween, il 31 ottobre, durante la quale un sipario cala improvvisamente attorno alla stazione di Shibuya. Chiaramente è molto trafficata nel giorno di Halloween. Un gran numero di civili sono intrappolati e iniziano a chiedere l’intervento di Satoru Gojo. Per ridurre al minimo i danni, i piani alti scegli di gestire Shibuya spedendi Gojo lì da solo. Geto, Mahito e altre maledizioni preparano trappole e aspettano proprio l’arrivo di Gojo. Yuji, Megumi, Nobara, Nanami e molti altri aspettano fuori dalla tenda. Subito dopo inizia una battaglia tra maledizioni senza precedenti mentre stregoni e maledizioni convergono a Shibuya.

