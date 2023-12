Black Clover: cosa avrà in serbo il nuovo capitolo del manga?

Black Clover sta finalmente per fare il suo attesissimo ritorno con un nuovo capitolo. Si tratterà soprattutto del debutto della serie shonen sulla rivista Jump GIGA dopo anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump. E con il presente articolo vogliamo analizzare quello che probabilmente il nuovo capitolo rivelerà ai suoi fan.

All’inizio di quest’anno il manga di Yuki Tabata ha rivelato che avrebbe lasciato Weekly Shonen Jump per spostarsi sulla rivista Jump GIGA di Shueisha per i capitoli finali.

Il capitolo 369 di Black Clover sarà rilasciato nel giorno di Natale, il 25 dicembre, sul numero invernale della rivista Jump GIGA. Ogni anno ci saranno solo circa quattro capitoli del manga man mano che si avvicina alla fine. E questo significa che il manga presenterà i combattimenti finali di Black Clover.

Uno di questi è quello di Yami contro Morgen. I capitoli precedenti di Black Clover avevano visto Yami Sukehiro lanciarsi nella lotta contro il Paladino Morgen. Ma nell’ultimo scontro, Yami aveva subito un colpo apparentemente fatale. Tuttavia nei momenti finali del capitolo 368 di Black Clover, sia Nacht (potenziato dai poteri anti-magia di Asta) che la sorella di Yami, Ichika, erano pronte a intervenire e portare avanti la fine di questo combattimento.

Un altro scontro è quello di Mereoleona contro Morris. Nella sua ultima apparizione, Mereoleona stava bruciando il suo corpo per mantenere le sue fiamme abbastanza calde da abbattere il Paladino Morris. Nonostante il suo recupero, il suo corpo in fiamme diventa abbastanza caldo da accumulare il danno più velocemente del suo recupero. Quindi è tutto da vedere se Mereoleona riuscirà a sconfiggere il Paladino, e sarebbe una vittoria importante se dovesse farcela.

Altro confronto è quello tra Noelle e Acier, con Noelle che si è trovata faccia a faccia con la versione paladina di sua madre, Acier Silva. Dopo la sconfitta dei suoi fratelli, è l’unica rimasta in grado di sconfiggere sua madre. Veniamo poi ad Asta e Yuno contro Lucius Zogratis. Si tratta del grande incontro che tutti aspettano con ansia. Gli ultimi momenti del capitolo 368 hanno visto Asta tornare in azione e potenziare i membri dei Black Bull con potere anti-magia. In questo modo Asta è riuscito ad arrivare in tempo sul campo di battaglia per salvare Yuno dalla sconfitta e dare il via a uno scontro a squadre. Infatti ora Asta e Yuno fanno squadra contro Lucius, e il vincitore sarà un passo più vicino a diventare il nuovo Re Mago!

Fonte – Comicbook