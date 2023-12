Tra le uscite J-POP Manga del 20 dicembre 2023 troviamo il secondo artbook di Hanako Kun – i sette misteri dell’accademia Kamome, perfetto come regalo, così come una carrellata di uscite prenatalizie. Chizuru Mizuhara vi aspetta con il volume 18 di Rent a Girlfriend e continuano Black Night Parade 7, Tableau Gate 26, Game of Familia 10, Tsugumi Project 5 e Under Ninja 9.

Continuiamo con le splendide tavole de La divisa scolastica di Akebi 10 e il volume 11 del romanzo di Overlord.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 20 dicembre 2023.

Le uscite J-POP Manga del 20 dicembre 2023

Hanako Kun – I Sette misteri dell’accademia Kamome artbook 2

Di Aida Iro

€ 18,00

Dopo il successo del primo volume, il mitico Aidairo, creatore del popola- rissimo shonen manga Hanako-kun e i sette misteri dell’Accademia Ka- mome, torna ad aprire il suo caveau delle chicche, per per svelarle ai suoi accaniti lettori in un secondo, spet- tacolare artbook della serie. Un mare di illustrazioni, comprese tutte le pa- gine a colori pubblicate sulla rivista Monthly GFantasy dal 2019 al 2021, contenuti esclusivi e tantissimi extra nuovi di zecca, per un tuffo nel colo- rato mondo di Hanako-kun!

Rent a Girlfriend 18

Di Reiji Miyajima

€ 5,90

Quando Kazuya viene lasciato dalla sua ultima fidanzata, si sente così disperato da… rivolgersi a un servizio online per affittarne una nuova su misura! Incontra così Chizuru, una fanciulla tanto carina e dolce da non crederci. Sarà davvero tutto oro quello che luccica o, nella “vita reale”, Chizuru potrebbe non essere altrettanto amabile? Manca ormai pochissimo al completamento del film che vede Mizuhara come protagonista. Tuttavia, proprio durante il sopralluogo della sala della proiezione, nonna Sayuri ha un malore. Mizuhara si sforza di apparire forte davanti a Kazuya, ma quando rimane sola con sua nonna fa trapelare i suoi veri sentimenti…

Game of Familia 10

Di Mikoto Yamaguchi

€ 6,90

Kanae è stata condannata a morte in pubblica piazza per essersi alleata con il drago malvagio. Ma quando Manako sta per calare l’ascia del boia su di lei, davanti a loro compare Sasae, che tutti credevano morto. In preda all’ira, Sasae sfoga tutto il suo potere contro il regno di Hilmzeld dando inizio a una violenza mai vista prima. Il drago divino, che fino a quel momento era rimasto a osservare la scena, gli sbarra la strada e libera a sua volta il proprio potere, ottenuto grazie a un contratto con gli spiriti di tutti e tre gli elementi, esattamente come Sasae.

La divisa scolastica di Akebi 10

Di Hiro

€ 6,50

Continuano le avventure scolastiche di Komichi Akebi, la ragazza con la divisa alla marinaretta del prestigioso istituto femminile privato di Robai! Siamo al secondo giorno dell’osservazione di gruppo della Luna, e Komichi, insieme a Erika Kizaki, sta provando lo spettacolo teatrale che metteranno in scena durante il festival culturale, mentre Oshizu Hebimori fa pratica con la chitarra… I sentimenti che le ragazze provano l’una per l’altra diventeranno, piano piano, ricordi preziosi. Un decimo volume all’insegna di ciò che fa palpitare il cuore!

Black night parade 7

Di Hikaru Nakamura

€ 6,90

L’ingegnere meccanico Drosselmeyer, uno dei fondatori della Casa di Babbo Natale, è apparso all’improvviso e ha rapito con la forza Miharu davanti a Knecht. Il ragazzo viene portato nella dimensione “Silent Night” dove si ripete in loop il 24 dicembre di quell’anno, e dove sperimenterà un mondo oltre la sua immaginazione. Viene rivelata la sorprendente verità sul perché Knecht abbia assunto Miharu nella Casa di Babbo Natale.

Under Ninja 9

Di Kengo Hanazawa

€ 6,90

I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all’esercito giapponese, fu smantellato dopo la Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora in segreto e si dice che il suo numero sia addirittura di duecento mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti!

Tableu Gate 26

Di Rika Suzuki

€ 6,90

Il giovane Satsuki Hikawa, ragazzo solitario e introverso, riceve dal nonno, un commerciante d’arte sempre in viaggio alla ricerca di manufatti preziosi, uno strano libro raffigurante dei tarocchi, i cui simboli magici… fanno apparire dei mostri! È la scintilla di un’avventura che cambierà la vita del ragazzo per sempre: a cosa corrispondono i simboli mancanti nel libro e quale tragedia è destinata ad accadere se Satsuki non riuscirà a recuperarli tutti? Satsuki viaggia nel tempo, nel cuore la ferma e ardente decisione di riprendersi i Tableau. Tuttavia, come viene a conoscenza del passato dei suoi genitori, in lui sorge un dubbio. Per proteggere il futuro in cui incontrerà i Tableau, non può assolutamente interferire con quell’epoca. Eppure… Siamo al volume finale.

Overlord 11- Il romanzo

Di Kagane Maruyama, So Bin

€ 16,00

Proseguono le avventure in prosa nel mondo di Yggdrasil, in questo romanzo di Overlord. A un passo dallo Shut Down del suo MMORPG preferito, Momonga ha deciso di restare loggato fino alla fine, come gesto d’addio verso quel gioco di cui è stato una figura leggendaria, al contrario rispetto al mondo reale, dove invece è un outsider. E se, nei panni del suo mitico avatar videoludico, Momonga potesse proseguire la sua esistenza nell’amato MMORPG?

Tsugumi Project 5

Di Ippatu

€ 6,50

In un Giappone in rovina, abbandonato da più di due secoli, Leon e il suo gruppo di soldati d’élite devono recuperare un’arma misteriosa, dal potenziale distruttivo tale che il mondo ha preferito seppellire l’arcipelago giapponese sotto una pioggia di bombe piuttosto che vederne completato lo sviluppo. Lo sbarco però fallisce e Leon si ritrova da solo nella baia di Tokyo. Affamato, allo stremo delle forze e con solo una tuta antiradiazioni per proteggersi, il soldato disperso scopre subito che la città non è deserta come previsto… Sulla strada verso Sado, Leon e i suoi compagni si imbattono in Tama, una creatura della stessa specie di Satake, ma debole e fragile… Non dev’essere facile per le sopravvivere in un mondo in cui regna la legge del più forte! La sua costituzione così esile obbliga il gruppo a fermarsi a Ikaho, luogo dalla sinistra reputazione…

