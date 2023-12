Tra le uscite Marvel targate Panini del 21 dicembre 2023 troviamo tante uscite dedicate a Spider-Man, tra i nuovi numeri della serie regolare (anche nelle due versioni variant disneyane) e dell’Integrale, la riproposta in Marvel Collection del ciclo di Spencer ed in Omnibus di quello di Roger Stern, fino al colossale cofanetto che ripropone tutta la saga di Civil War in 5 Omnibus.

Inoltre la riproposta in volume delle due saghe mutanti Inferno e X Lives/X Deaths of Wolverine, che hanno chiuso la prima fase dell’era krakoana.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 21 dicembre 2023.

Le uscite Marvel Panini del 21 dicembre 2023

Amazing Spider-Man 33

Amazing Spider-Man 883

5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #27/28

Astuto, crudele, geniale e con quattro braccia extra: il Dr. Octopus è tornato!

Dopo il prologo di qualche numero fa, inizia una saga che non scorderete facilmente!

E tutto per colpa del cattivo sangue che scorre tra Otto e Norman Osborn!

Ah, sì, ci sono anche J.J.J. e Kraven il Cacciatore!

L’Immortale Thor 1

Variant Cover

Thor 291

7,00 €

Contiene: Immortal Thor (2023) #1

Per alcuni è il Tonante, per altri il Re di Asgard, ma questa è la storia dell’Immortale Thor!

Quando l’ingiustizia si abbatte sulla Terra, è il Dio del Tuono a combattere per coloro che non possono farlo.

Un incredibile numero 1 che riscrive il mito del Figlio di Odino!

Dallo sceneggiatore della pluripremiata serie L’immortale Hulk!

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 35

4,90 €

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #243/246

Tornato su Spectacular Spider-Man, J.M. DeMatteis trova un grande collaboratore nel brasiliano Luke Ross!

Si conclude la saga del Camaleonte, e una sottotrama diventa portante!

Siete pronti per il ritorno della Legione dei falliti? Grizzly, Kangaroo, Gibbon e… la Macchia!

In tutto ciò, l’Istituto Ravencroft rischia la chiusura e J. Jonah Jameson… la morte?!

X-Men: Inferno

Marvel Deluxe

30,00 €

Contiene: Inferno (2021) #1/4

Jonathan Hickman dice addio al mondo degli X-Men e pone le basi per il futuro dei mutanti!

Mystica è disposta a tutto pur di riportare in vita l’amata Destiny… anche portare alla luce i segreti che segneranno la fine di Krakoa.

Nel frattempo, Orchis e Nimrod sono pronti alla guerra…

Un punto di svolta nell’epopea mutante magistralmente illustrato da Stefano Caselli, Valerio Schiti e R.B. Silva!

X Lives/X Deaths of Wolverine

Marvel Deluxe

34,00 €

Contiene: X Lives of Wolverine (2022) #1/5, X Deaths of Wolverine (2022) #1/5

La più grande avventura di Wolverine mai raccontata!

Omega Red è stato spedito indietro nel tempo per uccidere il Professor X prima che possa formare gli X-Men e fondare Krakoa.

Ma sulle tracce del killer c’è il più feroce protettore della nazione mutante: Wolverine!

Una saga completa che esplora il passato e il futuro di Logan… e che dà il via alla nuova era di Krakoa!

Amazing Spider-Man 16

A che Prezzo la Vittoria?

Marvel Collection

22,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #70/74

La saga di Spider-Man di Nick Spencer raggiunge nuove vette!

La guerra tra il Dottor Octopus e l’Avvoltoio sta per sconvolgere ancor di più la vita di Peter Parker.

Due squadre di super criminali in lotta tra loro e con Spider-Man, ma quale sarà il ruolo di Kindred?

La conclusione dell’acclamato ciclo di Amazing Spider-Man che ha preceduto Sinister War!

Spider-Man di Roger Stern 1

Marvel Omnibus

70,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man #206, #224/230, Spectacular Spider-Man #43/61

Il primo, gigantesco libro dedicato a uno dei massimi scrittori di Spider-Man!

Tutte le sue ragno-storie del 1980/82 disegnate da autori del calibro di Romita Jr. e Zeck!

L’esordio dell’uomo che sarebbe diventato il nuovo Hobgoblin!

Una marea di ospitate e il grande ritorno di Felicia Hardy… la Gatta Nera!

Civil War

Cofanetto completo

Marvel Omnibus

270,00 €

Contiene: Civil War Omnibus 1, Civil War Omnibus 2, Civil War Omnibus 3, Civil War Omnibus 4, Civil War Omnibus 5 (esclusivo)

I quattro Omnibus che raccontano l’intera, colossale saga di Civil War più l’esclusivo quinto volume che raccoglie alcune speciali storie di prologo ed epilogo.

Civil War 1

Marvel Omnibus

54,00 €

Contiene: Civil War #1/7, Civil War Director’s Cut, Civil War: Front Line 1/11

L’universo Marvel è in guerra! Eroi contro eroi, criminali contro criminali… La comunità dei superumani è divisa di fronte all’Atto di Registrazione. E tu da che parte stai? In un unico volume, tutta la serie di Civil War e il meglio da Civil War: Frontline!

Civil War 2

Avengers

Marvel Omnibus

60,00 €

Contiene: New Avengers (2005) #21/25, Captain America (2005) #22/24, Iron Man/ Captain America: Casualties Of War (2007) #1, Invincible Iron Man (2005) 13/14, Civil War – Young Avengers And Runaways (2006) #1/4, Black Panther (2005) 18, 21/25

Mentre a New York infuria la Guerra Civile, cosa succede nel mondo degli eroi? In questo volume raccogliamo il meglio delle storie a tema Avengers legate alla maxisaga Civil War. Imperdibile!

Civil War 3

Universo Marvel

Marvel Omnibus

60,00 €

Contiene: Fantastic Four (1961) #538/543, Punisher: War Journal (2007) #1/3, Wolverine (2003) #42/48, Civil War: X-Men (2006) #1/4, X-Factor (2006) #8/9

Supereroi contro supereroi. Prima d’ora non era mai successo. A Manhattan è scoppiata la Guerra Civile, e le conseguenze saranno disastrose. In questo volume, si raccontano le reazioni dei Fantastici Quattro, del Punisher e degli X-Men alla guerra.

Civil War 4

Spider-Man

Marvel Omnibus

44,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (1963) #529/538, Sensational Spider-Man (2006) #28/34

Spider-Man… smascherato? Il nostro eroe ha rivelato a tutto il mondo la sua identità segreta, prendendo le parti di Tony Stark. Ma siamo sicuri che abbia fatto la scelta giusta? Tutte le storie di Spider-Man legate a Civil War in un solo, gigantesco volume!