Hunter x Hunter: Togashi condivide uno sketch inedito sull’arco delle Formichimere

Hunter x Hunter è uno dei maggiori rappresentati shonen mai pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Dal suo debutto risalente al 1998, infatti, è diventato un punto di riferimento per i lettori di tutto il mondo. Il mangaka Yoshihiro Togashi ha mostrato particolare attenzione all’avventura nonostante soffra di molti problemi di salute. E nell’ultimo periodo il mangaka è tornato al lavoro su Hunter x Hunter, e continua a rilasciare aggiornamenti ai fan sulla sua pagina X e l’ultimo riguarda un poster inedito sull’arco narrativo delle Formichimere.

Come si può vedere di seguito, il post arriva dalla pagina X di Togashi. Parliamo di uno dei mangaka più seguiti fino ad oggi, è ha costantemente pubblicato aggiornamenti sul manga per i fan. Con questo post non ha rilasciato un aggiornamento sul manga, ma ha condiviso un tributo speciale per l’arco narrativo più famoso del manga.

In questo poster dell’arco delle Formichimere si possono riconoscere tutti i personaggi principali che hanno preso parte agli eventi. Potrebbero mancare Gon e Killua, ma i riflettori sono puntati su Neferpitou e Meruem. Dal punto di vista grafico, si può assistere a una delle migliori illustrazioni mai pubblicate per l’arco narrativo delle Formichimere.

L’arco in questione è il sesto del manga ed è il più lungo. Nelle fasi iniziali dell’arco narrativo i fan seguono Gon e Killua mentre scoprono una misteriosa razza di creature che si nutrono di umani. Così i due cacciatori si uniscono alla Hunter Association per eliminare questi mostri mangiatori di uomini.

Hunter x Hunter segue le vicende di Gon, un semplice ragazzo di campagna con grandi aspirazioni. Nonostante le proteste di sua zia Mito, Gon decide di seguire le orme di suo padre e diventare un leggendario cacciatore. Gli aspiranti cacciatori iniziano il loro viaggio su una nave sbattuta dalla tempesta, dove Gon incontra Leorio e Kurapika, gli unici altri candidati che non sono devastati dagli attacchi di mal di mare. Essendo sopravvissuti ai terrori dell’alto mare, Gon e i suoi compagni devono dimostrare il loro valore in una serie di prove per trovare l’inafferrabile Sala degli Esami.

Fonte – Comicbook