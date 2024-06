Baki Hanma vs Kengan Ashura è arrivato su Netflix

I combattenti Z hanno affrontato i Pirati di Cappello di Paglia, gli Avengers hanno combattuto i Titani di Attack on Titan, e ora Baki Hanma si scontra con Ohma Takita. “Baki Hanma Vs. Kengan Ashura” è ora disponibile su Netflix, mettendo per la prima volta i più grandi lottatori di ciascun universo uno contro l’altro. Per farvi entrare nel vivo di questo scontro titanico, ecco i dettagli sul confronto tra il figlio dell’Ogre e il più forte combattente dell’Associazione Kengan.

Sia Baki che Ohma hanno molto da attendersi su Netflix, poiché entrambi i combattenti hanno nuovi progetti in arrivo sulla piattaforma di streaming. Dopo questo speciale crossover, Baki tornerà con l’adattamento anime di “Baki-Dou”, il prossimo capitolo del manga che deve ancora essere adattato, seguito dello scontro tra padre e figlio.

Dall’altra parte, la seconda parte della seconda stagione di “Kengan Ashura” arriverà su Netflix questo agosto. In questo crossover, gli organizzatori del torneo sotterraneo e di Kengan Ashura decidono di organizzare alcuni scontri troppo invitanti per essere rifiutati da qualsiasi combattente.

“Baki Hanma Vs. Kengan Ashura” è presentato come uno speciale di un’ora, piuttosto che come una miniserie. Sebbene abbia solo sessanta minuti per mettere in risalto l’incontro tra alcuni dei più forti lottatori degli anime, lo speciale sfrutta bene il suo tempo, bilanciando diversi combattenti sia dentro che fuori dall’arena. Sorprendentemente, gli scontri hanno vincitori e perdenti definitivi che potrebbero risolvere alcune discussioni tra i fan.

Per celebrare l’uscita di questo speciale crossover, la girl band Atarashii Gakko ha condiviso un messaggio speciale per i fan. La band ha creato la sigla “Fly High”, segnando il loro ritorno nel mondo degli anime dopo aver creato una sigla per il meno conosciuto “SNS Police”.

Se volete avere un’anteprima del più grande crossover anime dell’estate, Netflix descrive la storia di “Baki Hanma Vs. Kengan Ashura” così: “Ossa indistruttibili. Corpi insanguinati. Volontà incrollabile. I migliori combattenti del mondo mettono alla prova la loro forza e resistenza in questo spietato torneo di arti marziali.”

Fonte Comic Book