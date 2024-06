Kaiju No. 8: il mangaka svela l’ispirazione per Kafka

L’adattamento anime di Kaiju No. 8 è uno dei più grandi e attesi debutti di questo 2024. La serie shonen si concentra su un mondo assediato dagli attacchi dei kaiju, e al centro di tutto questo vi è il protagonista principale di nome Kafka. Si tratta di un uomo sulla trentina che non vuole altro che per unirsi alla prima organizzazione per combattere i kaiju.

Tuttavia non è mai riuscito a entrare nella Forza di Difesa giapponese al primo tentativo, ma ora punta a far parte del collettivo grazie ai suoi nuovi poteri. Ora però è il momento di rivelazioni relative a cosa, il mangaka Naoya Matsumoto si sia ispirato per disegnare il personaggio.

Il tutto avviene in seguito a una recente intervista, con Matsumoto che ha spiegato che Hibino Kafka sia un riflesso di se stesso. “Ci sono molti aspetti della storia in cui mi proietto. All’epoca non potevo nemmeno guadagnarmi da vivere con i miei manga, quindi racimolo qualcosa per vivere in un posto che era vicino al mio sogno, ma non abbastanza. Ogni volta che vedevo il mio amico mangaka fare bene, provavo sentimenti contrastanti e mi chiedevo ‘perché sono da questa parte?’ Penso che Hibino Kafka sia nato naturalmente dentro di me“.

Naoya è poi entrato nel dettaglio su come ha scoperto la popolarità del suo manga. “Ho scoperto la reazione del mio editore e dei miei amici. Dalla mia esperienza con il lavoro precedente, sapevo che era importante attirare quanti più lettori possibile nel primo capitolo, quindi ho fatto molti sforzi per realizzarlo. Ma come ho detto prima, sia io che il mio editore avevamo l’impressione che non sarebbe stato il tipo di manga che vende. Quindi sono rimasto sorpreso che ha avuto un successo del genere“.

E questo successo del manga ha portato alla trasposizione televisiva di Kaiju No. 8, con gli episodi che sono disponibili in streaming su Crunchyroll e X. Gli eventi della serie shonen sono ambientati in un Giappone con il più alto tasso di emergenza di kaiju al mondo. A occuparsi di questa minaccia costante vi è la Japan Defense Force, un’organizzazione militare incaricata di neutralizzare i kaiju, e il protagonista è Kafka Hibino, un uomo che pulisce i cadaveri dei kaiju. Il suo sogno però è quello di unirsi alle forze di difesa.

La sua vita però cambia completamente quando subisce una trasformazione inaspettata. Adesso dovrà combattere i kaiju dopo che lo è diventato anche lui.

Fonte – Comicbook