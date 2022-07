Bleach: svelato il nuovo trailer della serie animata

Bleach è tornato e i fan sono più pronti ed impazienti che mai ad assistere il ritorno dell’anime. Dopotutto il suo ritorno è previsto per questo ottobre dopo un decennio di attesa. Oggi riportiamo un aggiornamento importante per tutti gli appassionati delle avventure di Ichigo Kurosaki. Infatti grazie ad Anime Expo è stato rilasciato l’ultimo trailer e poster di Bleach: Thousand-Year Blood War in attesa della grande premiere del nuovo anime.

Come puoi vedere di seguito, il trailer mette in evidenza l’ultimo arco narrativo di Bleach. Ichigo sembra devastante come sempre, ed è affiancato dai suoi soliti compagni. Naturalmente, ci sono anche alcuni nuovi villain contro i quali gli Shinigami dovranno misurarsi

Il nuovo trailer è condiviso sulla pagina ufficiale di Bleach, BLEACHanimation, e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Kubo ha registrato un videomessaggio per i fan al panel all’Anime Expo, in cui ha affermato che i fan possono aspettarsi una colorazione moderna e contemporanea e un’esperienza visiva nuova e rinfrescante con il nuovo anime. Ha aggiunto di essere strettamente coinvolto in tutti gli aspetti dell’anime.

Kubo ha anche riconosciuto che l’anime finora ha omesso alcune scene dal manga, ma vuole aggiungerle di nuovo se possibile. D’altronde il mangaka sta supervisionando da vicino la nuova stagione, dunque è assicurata un’esperienza incredibile.

L’anime riguarderà il resto del manga originale fino alla fine e sarà presentato in anteprima su TV Tokyo ad ottobre. Ricordiamo anche che una proiezione avanzata dei primi due episodi si terrà a Tokyo l’11 settembre.

Il protagonista intorno al quale ruotano le vicende narrate da Tite Kubo è Ichigo Kurosaki. Egli riceve accidentalmente poteri da shinigami da Rukia Kuchiki. Ritrovatosi in questa nuova condizione deve assumersi l’incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l’aldilà. Quindi Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell’aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.