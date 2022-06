Bleach: Tite Kubo annuncia che il trailer uscirà a breve

Bleach è tra i manga più importanti e seguiti che per tanti anni di serializzazione ha registrato numeri importanti insieme a Naruto e One Piece.

La parabola finale di Bleach ha visto l’adattamento animato interrompersi senza adattare l’arco finale del manga.

Ora però a distanza di anni l’adattamento animato farà il suo ritorno, e la sua uscita si avvicina giorno dopo giorno.

Dopotutto, la serie di Tite Kubo ha in programma di debuttare in autunno, e ci è già stato mostrato un breve teaser per Bleach: Thousand-Year Blood War. E a quanto pare, un nuovo video promozionale sta per arrivare molto presto.

L’aggiornamento arriva dallo stesso Tite Kubo, il mangaka di Bleach. Kubo, come già ripetuto più volte, ha un blog in Giappone chiamato Club Outside. Qui scrive post esclusivi per gli abbonati.

È lì che il mangaka ha fornito ai fan un aggiornamento sul nuovo anime dicendo che il prossimo trailer sulla nuova stagione di Bleach è finalmente pronto.

L’aggiornamento è stato condiviso dall’insider nayem_saki direttamente sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

From Kubos fans club: Bleach next pv ( promotional video) will release soon and there will be a original ost done by shiro sagisu for that pv 🤯 #BLEACH pic.twitter.com/aPGqwTqu8D — Nayem Siddique ( Saki ) 🇧🇩 (@nayem_saki) June 16, 2022

Il mangaka ha detto che il nuovo video promozionale di Thousand-Year Blood War uscirà presto. Ci sarà anche la nuova canzone di Sagisu. Il video è fantastico e la nuova canzone è davvero bella, quindi non vediamo l’ora”, ha condiviso Kubo.

Come si evince dal messaggio di Kubo, Bleach renderà felici tutti gli appassionati della serie con un video promozionale.

I fan potranno ascoltare per la prima volta la nuova opening dell’anime quando sarà disponibile.

Dunque Shiro Sagisu sta supervisionando la musica per l’anime. Il compositore ha lavorato a Bleach nel 2004 e ha partecipato ad altri anime come Neon Genesis Evangelion, Magi: The Labyrinth of Magic, Berserk , e altro ancora.

Al momento, i fan non sono sicuri di quando Bleach lancerà il suo nuovo trailer, ma hanno un’idea. L’Anime Expo è all’orizzonte ed è uno dei più grandi eventi annuali del settore. D’altronde la convention ha confermato che Bleach avrà uno speciale panel il 2 luglio.