Bleach: un nuovo videogioco potrebbe essere svelato a breve

Bleach: un nuovo gioco potrebbe essere svelato a breve

Un nuovo videogioco di Bleach potrebbe essere presto svelato, tramite un annuncio estivo. Sfortunatamente, questo è il massimo delle informazioni che abbiamo a tal proposito, ma è già qualcosa.

Queste speculazioni sono scaturite dal pubblico del web, successivamente alle parole dell’autore di Bleach, Tite Kubo, che sembra aver fatto un’allusione a un nuovo videogioco per console dedicato al franchise quando tornerà con l’arco della Guerra dei Mille Anni di Sangue.

Come riportato da Daily Bleach Scans su Twitter, quando a Tite Kubo è stato chiesto di un nuovo videogioco dedicato alla sua opera più famosa, Kubo ha detto che qualche notizia al riguardo è trapelata a tal proposito, ma anche lui non ha svelato molto.

Ovviamente è tutto un rumour, e probabilmente l’autore ha sentito una notizia di sfuggita, senza concentrarsi su quello che ha sentito, quindi di certo non è una conferma, né tantomeno un rumour acclarato

Però se un nuovo videogioco di Bleach è in lavorazione, è probabile che lo sia per Bandai Namco, che si occupa della maggior parte degli adattamenti videoludici di anime del genere, basti vedere Dragon Ball, Naruto e anche Gundam.

Alcuni di questi hanno avuto uno sviluppo abbastanza decente, accettabile, mentre altri sono stati davvero scadenti e non hanno mai inciso a livello videoludico sul franchise. In calce il post:

BLEACH creator Tite Kubo teased a possible console game when the anime returns with the Thousand Year Blood War arc.

When asked about a console game (not an app), Kubo said he feels like he heard something along those lines from someone in charge.

Enjoy some PSP art! #BLEACH pic.twitter.com/pqVvzkwEVR

— Daily BLEACH Scans (@bleachscans) June 13, 2022