Bleach: Tite Kubo discute dei futuri adattamenti dell’anime

Il celebre manga/anime Bleach vuole tornare quest’anno, e tutte le attenzioni degli appassionati sono volte sull’autore originale Tite Kubo.

Non dimentichiamoci che questo revival adatterà finalmente la parte finale del manga, ovvero l’arco della Guerra dei Mille Anni di Sangue, manco a dirlo una delle saghe più belle ed epiche di tutta la storia. Il mangaka ha confermato il progetto, ed oggi ha anche discusso di altri progetti riguardo il fortunato franchise.

Questo interessante e nuovo aggiornamento proviene direttamente dal profilo Reddit personale di Tite Kubo, dove l’artista è noto nell’interagire con i suoi fan e gli appassionati di Bleach.

Chi è iscritto e segue il profilo, ovviamente a cadenza regolare gli pone diverse domande, e senza manco a dirlo, la maggior parte riguardano il ritorno dell’anime.

Proprio per questo, quando un fan ha posto una domanda al riguardo di nuovi progetti inerenti all’anime di Bleach al di fuori del progetto Revival, l’autore non ha di certo storto il naso ed ha risposto: “Oh, capisco. Se c’è abbastanza materiale, credo che si possa fare”, questo dona una piccola speranza agli appassionati.

Anche se la risposta non ha di certo confermato nulla, consideriamo anche che Kubo ha ancora parecchio lavoro da fare per dare una risposta concreta ed effettiva.

Infatti il mangaka è tornato in scena con Burn the Witch insieme ad un nuovo capitolo di Bleach, e come se non bastasse sta anche supervisionando la trasposizione animata riguardo l’arco narrativo finale.

Da come avete potuto leggere, Kubo ha davvero tanto di cui occuparsi, ma la risposta dell’artista di certo non nega altri progetti spin-off magari, dato che il materiale è davvero ricco e tanti retcon e vicende nuove possono ancora essere risollevate e rispolverate.

Dopo tutto, Bleach ha all’attivo diversi romanzi, e proprio questi potrebbero essere del buon “carburante” per delle storie future.

Spirits Are Forever With You, The Death Save the Strawberry, We Do Knot Always Love You, Can’t Fear Your Own World e altri sono stati ampiamente apprezzati dai fan e quindi, forse, la strada giusta per il futuro è davvero questa.