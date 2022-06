Bleach: Tite Kubo rivela la sorpresa per la popolarità di un suo personaggio

Bleach: Tite Kubo rivela la sorpresa per la popolarità di un suo personaggio

Il creatore della serie Bleach, Tite Kubo, ha raccontato come la popolarità di un Soul Reaper (Mietitore di Anime) lo abbia colto di sorpresa, rivelando tutta la sua contentezza al riguardo.

Mentre Bleach celebra il 20° anniversario della sua prima apparizione sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, i fan iniziano a vedere il ritorno del franchise per alcuni nuovi progetti.

Questo non solo ha incluso un nuovo capitolo che segue gli eventi della serie originale e che dà il via a un arco completamente nuovo, ma l’anime tornerà ad adattare l’arco della Guerra dei Mille Anni di Sangue nel corso del prossimo autunno. Quindi il creatore della serie è stato piuttosto attivo e operativo al momento.

Il creatore della serie Bleach, Tite Kubo, ha recentemente risposto ad alcune delle domande più scottanti dei fan sulla serie durante uno speciale segmento di Klub Outside, e con queste domande ha chiarito alcune importanti sorprese.

Quando gli è stato chiesto quale dei Soul Reaper (Mietitore di Anime) fosse sorpreso di veder crescere di popolarità, Kubo ha rivelato che in realtà si trattava del co-tenente della 9a Divisione, Shuhei Hisagi, che da allora è diventato una star grazie ai romanzi di Can’t Fear Your Own World.

Parlando della sua sorpresa per la popolarità di Hisagi, Kubo ha spiegato: “Non avrei mai immaginato che Hisagi sarebbe diventato popolare, ma sono contento che sia diventato cos’ apprezzato e riconosciuto nel corso degli anni”.

La sorpresa di Kubo per la popolarità di Hisagi ha senso se si considera che il tenente non aveva un ruolo così importante durante la serie originale, ma il personaggio è diventato rilevante negli anni successivi al manga, con storie spin-off che hanno ampliato il suo ruolo e gli hanno persino dato il suo Bankai.

Con così tanti personaggi nella serie in generale, anche se si considerano solo Mietitori di Anime, è logico che ci siano molti guerrieri preferiti dai fan che colgono di sorpresa anche l’autore stesso.

Dato che Kubo ha lasciato intendere un nuovo grande arco con il capitolo extra pubblicato per il 20° anniversario del manga, è anche probabile che ci saranno ancora più personaggi preferiti dai fan quando il manga e l’anime riprenderanno completamente.