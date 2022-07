I Battle Shōnen nel corso degli anni hanno creato alcune formule di scrittura e narrazione davvero rilevanti, e per questo alcune di queste trovate si posizionano come degli “esempi da seguire” per gli autori futuri. Andiamo a vedere quindi, 5 Power-Up sensazionali dei Battle Shōnen.

Il Power-Up se usato nel giusto contesto è capace di creare non solo scene e momenti unici, ma anche delle solide basi per uno sviluppo altamente interessante di una storia.

Dragon Ball ovviamente è uno degli esempi più classici, mentre Hunter x Hunter è riuscito ad inserire uno dei Power-Up più interessanti e completi del medium, anche a livello scritturale.

La classifica non si avvale di un metodo di giudizio riguardante la potenza di questi ultimi. Essa si pone di stilare 5 posizioni riguardanti l’importanza e l’influenza del Power-up stesso, inserito nelle opere più influenti ed incisive di sempre.

Tra trovate geniali e scelte coraggiose e leggendarie, oggi andremo ad esplorare un mondo vasto, che con l’avvento dello streaming sta ricevendo una nuova ondata di appassionati e pubblico.

Super Saiyan – Dragon Ball (Goku) Nen – Hunter x Hunter (Gon e Killua) Musou Tensei – Hokuto no Ken (Kenshiro) Gear Second – One Piece (Monkey D. Luffy) Raizen Possession – Yu Yu Hakusho (Yusuke Urameshi )

5) Raizen Possession – Yu Yu Hakusho (Yusuke Urameshi )

La mai spesso troppo citata opera di Togashi, Yu Yu Hakusho (Yu degli Spettri) è sicuramente una delle più incisive e spettacolari di sempre, dato che è stato un successo incredibile di pubblico e critica.

Ancora oggi troviamo una scrittura e dei personaggi fantastici, con dei Power-Up geniali e quasi sempre “giustificati”, cosa rarissima all’interno del medium.

Tra le più incisive e influenti (sia a livello di design che di scrittura) abbiamo scelto di inserire la sequenza riguardante il potenziamento di Yusuke, raggiunto con la Raizen Possession.

L’improvvisa possessione di Yusuke da parte del demone Raizen durante la battaglia contro Sensui è davvero sensazionale, nonostante non sia un potenziamento scaturito dal protagonista.

La trasformazione si trova in classifica per la sua influenza scritturale, oltre che per la formazione dell’autore stesso.

Oltre ad essere un esercizio di stile per Togashi per il suo Hunter x Hunter, il Power-Up in questione è stato da esempio alle opere successive, e per questo merita questa posizione.

4) Gear Second – One Piece (Monkey D. Luffy) – I 5 Power-Up più sensazionali dei Battle Shōnen

Come accennato in precedenza la classifica non stabilisce o giudica i Power-Up in ordine di potenza (in seguito arriverà ndr), altrimenti qui ci sarebbe il Gear Fifth.

Questa forma di Luffy è il punto di partenza di qualcosa di più grande, che è stato poi sviluppato durante la saga di Wano.

L’entrata in scena è superba e la sua influenza sulla storia di One Piece è davvero rilevante. Ricordiamo che è anche il primo, vero, Power-Up del nostro Capitano.

In uno scontro complesso con Blueno Luffy si lascia andare raggiungendo questa straordinaria forma, distruggendo completamente il suo avversario. Il resto è storia.

3) Musou Tensei – Hokuto no Ken (Kenshiro)

Nonostante Hokuto no Ken non sia un “classico” Battle Shōnen, questo potenziamento ha una qualità storica rilevante.

L’episodio 100 è una pietra miliare del medium nipponico, capace di emozionare e sorprendere ancora oggi.

la tecnica del Musou Tensei (trasmigrazione attraverso Satori in italiano), è ultimo grande segreto della scuola di Hokuto che permette di richiamare in sé gli spiriti e le tecniche dei grandi avversari sconfitti in passato.

Una poesia nuda e cruda che si presenta a livello materiale in Kenshiro. L’inizio dello scontro con suo fratello Raoul comincia proprio con questa nuova tecnica, che sancisce uno dei momenti più alti e influenti non solo all’interno del manga, ma dell’interno medium.

2) Nen – Hunter x Hunter (Gon e Killua) – I 5 Power-Up più sensazionali dei Battle Shōnen

Il Concentramento (念 Nen) è una particolare energia sprigionata dagli esseri viventi, e in questo caso dai combattenti più forti presenti in Hunter x Hunter.

Nonostante quest’ultimo sia la colonna pulsante della serie, possiamo considerarlo anche un Power-Up, nonostante sia anche un Power System.

Difatti in questo caso non parliamo in linea generale, ma specifica, concentrandoci sulla prima apparizione scaturita dalla crescita di Gon e Killua.

Il Nen è forse una delle trovate più geniali dell’intero medium di intrattenimento nipponico dato che riesce ad unire crescita, potenza fisica e spirituale in un mix ragionato e mai banale.

Come spesso accade nel proseguire una storia gli autori si fissano a far crescere i personaggi senza criterio, diventando la “barzelletta” di loro stessi.

Anche per questo il potenziamento di Gon e Killua è tra i migliori di sempre, dato che pone le basi per una crescita esponenziale netta e precisa, che al momento non è mai caduta nel banale.

Come se non bastasse (visto che non è scontato) il Nen fin dalla sua prima apparizione si concede tutto il tempo possibile per chiarire le idee al pubblico, e anche per questo ha una caratura diversa da tutti.

1) Super Saiyan – Dragon Ball (Goku)

Sì è sempre Dragon Ball. Non possiamo negare la valenza e l’influenza della trasformazione dei Super Saiyan, la più importanti di sempre.

Una delle saghe più belle di Dragon Ball Z è coronata da un momento inaspettato, dato che la concezione del Super Saiyan fino a quel momento era solo una voce lontana.

Nonostante il Nen sia forse, la concezione di Power-Up migliore di sempre, la trasformazione di Goku ha condotto ad un vero e proprio mito, un mito che ha influenzato non solo anime e manga ma anche il resto del mondo.

Un esempio su tutti può essere anche il 5th Gate di Rock Lee in Naruto, opera che non è presente in questa classifica per i numerosi potenziamenti insensati e frequenti.