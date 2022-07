Black Clover: svelata la data del ritorno del manga

Dopo alcuni mesi di pausa un altro manga sta per fare il suo ritorno e si tratta di Black Clover. Il 34° numero di quest’anno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato che il manga Black Clover di Yuki Tabata riprenderà nel prossimo numero il 1° agosto.

Il manga è andato in pausa per tre mesi pianificati alla fine di aprile in modo che Tabata potesse prepararsi per l'”arco finale” del manga.

Ovviamente, ora i fan sono curiosi delle notizie e sono ansiosi di vedere dove e come riprenderà il manga con Asta. Molti si aspettano una sorta di salto temporale prima del suo atto finale. Quindi ciò potrebbe significare che nuovi design dei personaggi sono all’orizzonte. Per non parlare nemmeno dell’enorme cliffhanger del manga sui legami segreti di Julius e del Re Mago con i diavoli. Quindi, per coloro che hanno ancora bisogno di recuperare il passo con il manga hanno ancora una settimana prima del suo ritorno!

Il manga di Tabata ruota intorno a Asta, il protagonista principale. Lui insieme a Yuno vengono abbandonati da neonati nello stesso giorno presso la stessa chiesa. Da allora sono inseparabili. Fin da bambini si promettono di diventare i prossimi Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro è diventata evidente. Yuno si dimostra molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili, Asta non è proprio capace di usare la magia.

La magia però è tutto nel mondo dipinto da Tabata e le abilità fisiche sono nulla. Asta dunque si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà, poiché catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta.

L’adattamento anime del manga debutta per la prima volta in Giappone nell’ottobre 2017. In origine doveva ricevere 51 episodi, ma è proseguito in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018. Ha successivamente ripreso con una nuova stagione nell’ottobre 2019. La serie anime di Black Clover è disponibile su Crunchyroll con tutti gli episodi sottotitolati in italiano.