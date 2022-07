I manga Kodomo fanno riferimento a quei manga, comprendenti anche le serie anime, che sono diretti a bambini di età inferiore ai 12 anni. Queste serie sono generalmente moralistiche, spesso educano i bambini a rimanere sulla retta via nella vita. Ogni capitolo è di solito una storia a sé stante. Dunque per un bambino è più facile seguire una storia dato che è autoconclusiva. Ma quali sono I MIGLIORI manga KODOMO?

Il manga di tipo Kodomo fece il suo debutto alla fine del 19° secolo realizzando fondamentalmente manga brevi,. Di fatto i racconti si estendevano circa in 15 pagine, stampati su riviste. Questi brevi manga avevano uno scopo molto importante, ovvero incoraggiare l’alfabetizzazione tra i giovani giapponesi. Una pietra miliare nella popolarità degli anime è stata la creazione di Astro Boy da parte di Osamu Tezuka, che è spesso considerato il padre degli anime.

Gli anime e i manga Kodomo possono essere suddivisi in quattro categorie. La prima categoria è composta da adattamenti anime e manga di storie occidentali, come il manga World Masterpiece Theatre. La maggior parte sono serie TV. Nonostante siano popolari, sono meno rappresentativi degli anime tradizionali giapponesi. Sono modellati sui cartoni animati classici americani o sovietici.

La seconda categoria consiste in adattamenti di media e opere originali giapponesi. Questi sono caratterizzati principalmente da gag linguistici, contengono riferimenti alla società giapponese e potrebbero essere più difficili da capire per un pubblico non giapponese. Sono in qualche modo simili all’animazione americana. Un esempio perfetto è Doraemon.

La terza categoria, nota come è composta da manga e anime rivolti a giovani ragazze, come Hello Kitty.

Arriviamo ora alla quarta categoria, che è più vicina allo shonen. Presenta legami con popolari franchise di videogiochi e giocattoli e ha il maggior successo commerciale.

In questa discussione l’obiettivo è parlare dei migliori 5 manga Kodomo che ogni bambino può cominciare a leggere per avvicinarsi al mondo dei manga.

5) Yu-Gi-Oh! Zexal

Tutti abbiamo avuto a che fare con il gioco di carte Yu-Gi-Oh! e questa serie manga è destinata ad una fascia d’età di bambini. Dunque, vista l’importanza del franchise, è sicuramente un manga imperdibile. Questa è la quarta serie della saga che introduce nuove carte: i Mostri Xyz, di colore nero. La serie nasce come manga per poi essere trasposta in anime, trasmesso in Italia dal 9 giugno 2012 al 19 marzo 2015 su K2.

Il manga invece è stato serializzato dal 10 dicembre 2010 al 21 giugno 2015. Il manga è ambientato nel futuro, nella città di Heartland. Il protagonista è Yuma Tsukumo, giovane duellante che vuole diventare il campione assoluto di Duel Monsters. Un giorno, durante un duello con Shark, il bullo della scuola, un misterioso spirito di nome Astral lo aiuta a vincere. Astral spiega a Yuma che sta cercando di recuperare la memoria perduta, trasformata nelle carte di 100 mostri Xyz chiamati Mostri Numero.

4) MOBILE SUIT Z GUNDAM

Nasce come una serie televisiva anime di 50 puntate che ha poi ricevuto un’adattamento manga, realizzato da Kazuhisa Kondo. In Italia, nel 2002 la Planet Manga ne ha pubblicato il manga in 6 volumi, mentre i diritti della serie TV sono stati acquistati dalla Mediaset. La serie è ambientata sette anni dopo la fine della Guerra di un anno. L’esercito della Federazione Terrestre crea un corpo speciale di élite denominato Titani per dare la caccia ed eliminare le sacche di resistenza di Zeon. Tuttavia questo corpo d’élite per raggiungere i suoi obiettivi adotta metodi brutali. Per questo prendono vita due gruppi di resistenza, il Gruppo anti Unione Terrestre e la sua emanazione terrestre Karaba. Questi affronteranno la Federazione in quella che viene chiamata la Guerra di Gryps.

3) KUROCHAN

Si tratta di uno tra i più importanti manga per bambini da leggere. In Italia è arrivato grazie alla Play Press, il cui titolo era Cyborg Kuro-chan, pubblicando però solo 6 degli 11 volumi totali. La storia gira intorno alle vicende di Kuro, un gatto che un giorno viene rapito dal Dr. Go. Quest’ultimo è uno scienziato pazzo che vuole conquistare il mondo con l’aiuto del suo esercito di gatti robot. Kuro viene quindi trasformato in un cyborg assumendo la capacità di parlare e pensare. Riesce a fuggire dal laboratorio del suo creatore per tornare dalla coppia di anziani con cui vive e si traveste in modo da avere il suo precedente aspetto di gatto nero per non provocare sospetti. Dr. Go però incarica ciò che rimane del suo esercito di gatti ed il loro capo M di trovare Kuro e sconfiggerlo.

2) BEYBLADE

Moltissimi adulti ricorderanno Beyblade perché da bambini hanno sfidato i loro amici giocando con i beyblade! La storia del manga infatti si concentra su un gioco in cui vengono utilizzate trottole. Due giocatori, detti blader lanciano i loro beyblade all’interno di uno stadio. I due beyblade si scontrano finché uno dei due non si ferma, viene buttato fuori dallo stadio, o finisce nelle buche laterali determinandone la sconfitta. In Italia il manga arrivò nel 2003, a cadenza mensile, edito dalla Play Press. Ci sono alcune differenze tra manga e adattamento animato. Infatti il ruolo del nonno di Kai è inferiore e Hitoshi debutta già dal primo volume.

1) DORAEMON

Si tratta del manga per bambini più famoso a livello globale in assoluto. Scritto da Fujiko F. Fujio il manga è stato tradotto e pubblicato in italiano da Star Comics. La trama segue le avventure del giovane e sfortunato Nobita Nobi, il quale, con l’aiuto di un gatto robot di nome Doraemon, cerca di cambiare il suo futuro e diventare una persona migliore. Nobita è uno scolaro giapponese di dieci anni, di buon cuore e onesto, ma anche pigro e sfortunato. Un giorno, un gatto robot del 22° secolo di nome Doraemon fu rimandato nel passato dai discendenti di Nobita per prendersi cura del protagonista. Poi Doraemon è diventato il suo migliore amico e anche la sua famiglia. Doraemon ha una custodia quadridimensionale in cui ripone gadget tecnologici inaspettati che usa per aiutare Nobita.