Abbiamo già discusso delle numerose targhettizzazione dei manga giapponesi e oggi andremo ad ampliare questa lista, rispondendo alla domanda “cosa sono i manga Kodomo?”

Kodomo tradotto dal giapponese vuol dire “bambino”, quindi vi è facile immaginare che questo target si rivolge ad un pubblico infantile. Cosa sono i manga Kodomo? Sono delle storie dedicate ai lettori infantili, utili anche per “svezzarli” in un certo senso.

Questo però non vuol dire che le opere in questione non possono essere apprezzate da ogni tipo di pubblico. Cosa sono i manga Kodomo? Possono essere titoli come Doreamon ad esempio, vista la leggerezza del racconto e la genuinità dei personaggi.

Ormai è chiaro tutto ma per farla breve il manga Kodomo sarebbe l’equivalente del nostro Topolino, quindi diretto per un pubblico infantile ma spesso apprezzato da tutti.

Cosa sono i manga Kodomo?

Andiamo come sempre ad analizzare alcune storie giusto per scendere nello specifico del target, così da avere un quadro sempre più completo di tutto quello che abbraccia il medium nipponico.

Beyblade – Takao Aoki (1999-2004)

Se siete stati ragazzini negli anni ‘2000 di certo non potete non ricordare questa mania che fu scaturita proprio da questo manga.

La storia era molto semplice e il motivo principale del manga era appunto, vendere delle trottole da combattimento, protagoniste della storia ormai cult.

Il successo ha portato ad altri sequel ovviamente come Beyblade V-Force e Beyblade G-Revolution.

Proprio come avvenuto con il franchise di Yu-Gi-Oh!, anche Beyblade ha avuto numerose serie con personaggi diversi, per “acchiappare” una nuova fetta di pubblico.

Doreamon – Fujiko F. Fujio (1969-1996) – Cosa sono i manga Kodomo?

Dal 1º dicembre 1969 la storia di questo medium è stata segnata per sempre. Tra i manga con il target Kodomo senza ombra di dubbio troviamo Doreamon, uno dei personaggi più noti in tutto il globo.

Con quasi 30 anni di serializzazione il manga ha ovviamente ottenuto una trasposizione anime di oltre 600 episodi, oltre che gadget, videogiochi, mostre e tanto altro.

L’iconico personaggio è ancora oggi uno dei più amati da grandi e piccini e proprio per questo riconfermiamo quanto detto in precedenza:

nonostante il target Kodomo sia diretto ai bambini, queste opere sono “magiche” e abbracciano generazioni su generazioni di lettori!