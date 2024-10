Dragon Ball Daima: la reazione dei personaggi dopo essere tornati bambini

Dragon Ball Daima ha segnato il ritorno della serie sul piccolo schermo e lo ha fatto con una nuova storia che vede Goku e i suoi amici essere trasformati tutti in bambini. Questo è stato possibile tramite le sfere del Drago ma il secondo episodio ha svelato un nuovo desiderio espresso a Shenron, e a differenza del primo non è poi così male per tutti. Il primo episodio dell’anime ha visto Goku e tutti coloro coinvolti negli eventi di Majin Bu tornare bambini, dando il via a una nuova avventura per Goku che ora deve viaggiare attraverso il Regno dei Demoni insieme a Kaioshin il Supremo.

Ora Goku Mini cerca di trovare il nuovo Re dei Demoni, Gomah, per arrivare in fondo alla questione. Ed è chiaro che questa nuova missione provocherà un bel po’ di guai. Allo stesso tempo, però, questo tornare bambini non è esattamente un grosso problema per Goku e i suoi amici. Ringiovanire infatti può avere anche i suoi lati positivi, proprio come afferma il Maestro Muten.

L’episodio 2 di Dragon Ball Daima inizia poco dopo che Gomah esprime il suo desiderio di trasformare tutti in bambini. E Gomah esprime un solo desiderio perché era la prima volta che usava le Sfere del Drago. Ma per quanto riguarda Goku e i suoi amici, non sembrano avere davvero problemi con i cambiamenti.

Non solo non rimangono sconvolti nello scoprire di essere tornati bambini, ma si adattano alla situazione piuttosto rapidamente. Sia Bulma che Chichi commentano quanto sia bella la loro giovinezza e Goku stesso sembra piuttosto a suo agio, a parte il doversi adattare al suo corpo ringiovanito dopo essersi allenato con il suo corpo da adulto per tutto questo tempo. Ma chi sta beneficiando più di tutti di questa situazione è in realtà il Maestro Muten.

Mentre a Bulma e Chichi non importa di essere tornate più giovani, Muten ne è assolutamente entusiasta. Infatti il fatto che sia tornato più giovane gli permette di flirtare con le donne con più facilità. In un’altra sequenza Muten è con Goku quando il guerriero prende il Power Pole dalla Kame House, e successivamente si prepara a scendere in città con un nuovo vestito appariscente adatto alla sua nuova età.

