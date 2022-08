Yu-Gi-Oh! è una delle serie più famose è amate dagli appassionati soprattutto per via dei deck creati dalla mente geniale del compianto Kazuki Takahashi, resi disponibili per i fan. Infatti si tratta anche di un gioco di carte collezionabili intorno al quale si organizzano competizioni appassionanti. Ma quali sono di Yu-Gi-Oh le carte proibite?

Il mondo di Yu-Gi-Oh! è dunque caratterizzato da diverse tipologie di carte: le carte mostro, le carte magia e le carte trappola. Tutte queste tre tipologie sono immancabili e indispensabili se si vuole partecipare ad una competizione ed è importante studiare bene quali carte possano fare al proprio caso. Proprio per questo in questa discussione l’obiettivo principale sarà quello di individuare le migliori 10 carte proibite di Yu-Gi-Oh!

In questa occasione approfondiremo le carte proibite, ma ci sono anche anche altre tipologie che accenniamo soltanto, ovvero: Carte limitate, semi-limitate ed eliminate. Queste tipologie di carte caratterizzano i limiti nell’utilizzo di carte di Yu Gi Oh nei tornei ufficiali.

Yu-Gi-Oh! – Le migliori 10 carte proibite

Anfora dell’avidità Giuramento Solenne Tempesta Potente Drago Imperatore del Chaos – Emissario della Fine Cambiare Idea Stratos – Eroe Elementale Scienziato Magico Ultimo Desiderio Giara Trasformante Mostro Resuscitato

10) MOSTRO RESUSCITATO

Una delle carte Magia più potenti e spaventose mai create. Questa carta consente di scegliere come bersaglio un mostro in qualsiasi Cimitero per poi evocarlo specialmente. In altre parole quello che consente di fare è scegliere dal cimitero o del possessore di questa carta o del proprio avversario, un mostro a piacimento dal Cimitero e di evocarlo.

9) GIARA TRASFORMANTE

Giara Trasformante ha il potere di cambiare le sorti della battaglia in pochi istanti. Attivando questa carta, entrambi i giocatori devono rimettere tutte le loro carte nel mazzo e selezionarne cinque nuove. Questa è una grande scommessa poiché il deck di ogni giocatore viene mischiato due volte prima di iniziare la partita. Chiaramente chi attiva l’effetto di questa carta conosce il suo deck ma non sa quali carte capiteranno. Potrebbe venir fuori una combo migliore o la mano peggiore di sempre.

8) ULTIMO DESIDERIO

Se uno dei mostri, del duellante che attiva questa carta magia, viene mandato dal Terreno al Cimitero durante il turno in cui questa carta viene attivata, è possibile selezionare un mostro con attacco di 1500 o inferiore dal proprio Deck per effettuare un’Evocazione Speciale. Dopo di che bisogna mischiare il proprio Deck. L’effetto di questa carta si può usare solo una volta per turno. Yu-Gi-Oh! – Le migliori 10 carte proibite

7) SCIENZIATO MAGICO

Questa carta di tipo incantatore è una delle carte peggiori in quanto consente di evocare mostri fusione di Livello 6 o inferiore dal proprio Extra Deck con il basso sacrificio di 1000 Life Point ciascuno. Quel Mostro Fusione non può attaccare direttamente i Life Points dell’avversario e ritorna nel proprio Extra Deck alla fine del turno. Questo significa nessun attacco diretto, ma si può riempire l’intero campo di mostri che possono portare a vincere.

6) STRATOS – EROE ELEMENTALE

Stratos permette a chi controlla questa carta di godere di un effetto molto forte. Di fatto quando questa carta viene evocata tramite evocazione normale o speciale, si possono attivare due effetti a scelta. È possibile distruggere Carte Magia o Trappola sul Terreno fino al numero di mostri “EROE” controllati, escludendo Stratos. L’alternativa è scegliere un mostro “EROE” dal proprio Deck ed aggiungerlo alla mano. Dunque a seconda delle esigenze e della situazione durante un duello, le possibilità sono davvero tante e benefiche.

5) CAMBIARE IDEA

Questa carta magia è molto potente. Questo perché permette di controllare uno dei mostri del proprio avversario fino alla fase finale del turno di chi la attiva. Questo potrebbe distruggere le strategie di attacco o difesa del proprio avversario o persino dare la possibilità di attaccarlo direttamente. Anche se si tratta di un solo turno può cambiare il corso dell’intero duello. Inoltre difendersi dall’effetto di questa carta sembra molto difficile

4) DRAGO IMPERATORE DEL CHAOS – EMISSARIO DELLA FINE

Si tratta di una carta di livello altissimo. Drago Imperatore del Chaos non si può evocare normalmente. Deve essere Evocato Specialmente dalla mano del possessore, bandendo 1 mostro di tipo e 1 di tipo dal tuo Cimitero. Una volta per turno il detentore della carta paga 1000 LP; manda al Cimitero tante carte nelle mani di entrambi i giocatori e sul Terreno quante possibile. Poi si infliggono 300 danni all’avversario per ogni sua carta mandata al Cimitero da questo effetto. Durante il turno in cui si attiva l’effetto di questa carta, non si possono attivare altre carte o altri effetti. Ciò consentirebbe non solo di disabilitare il proprio avversario, ma allo stesso tempo di infliggere molti danni.

3) TEMPESTA POTENTE

Questa carta, simile a Spolverino dell’Arpia, è molto potente in quanto distrugge immediatamente tutte le carte Magia e Trappola sul Terreno. Questo è un ottimo scudo per te e un buon modo per sbarazzarti di carte inutili. Tuttavia, è terribile sia per chi controlla la carta che per chi ne subisce l’effetto, imbattersi contro le carte posizionate sono valide e utili per costruire una strategia importante.

2) GIURAMENTO SOLENNE

Si tratta di una carta Trappola che può risolvere le sorti di una partita nei momenti più delicati. Infatti quando uno o più mostri stanno per essere Evocati o viene attivata una Carta Magia/Trappola, il possessore di Giuramento Solenne può pagare la metà dei tuoi LP. È un sacrificio pesante che però permette di annullare l’Evocazione oppure l’attivazione di una carta magia o trappola e poi di distruggere quella carta.

1) ANFORA DELL’AVIDITÀ

Anfora dell’Avidità è una carta che permette di raccogliere altre due carte senza fare alcun sacrificio con i propri life points o spedire una carta al cimitero. Sembra una carta innocenta ma sappiamo che può agevolare tantissimo la mano del proprio avversario e fare in modo che lo porti verso una strategia o una carta molto potente.