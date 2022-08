L’articolo contiene spoiler degli ultimi capitoli di One Piece!

Un grandissimo mistero è stato appena rivelato in One Piece, mentre l’opera rispondeva ad altri quesiti rimasti irrisolti, questa volta si fossilizza nuovamente sui Frutti del Diavolo e il suo coinvolgimento con gli Uomini-Pesce.

Come ben sappiamo nella saga i Frutti del Diavolo sono una delle due principali fonti di poteri per i protagonisti. L’altra è l’Ambizione (Haki).

Ingerire un Frutto del Diavolo conduce ad avere poteri straordinari a caro prezzo: il possessore non riesce a nuotare e di conseguenza potrebbe morire se non soccorso in tempo nel caso cadesse in acqua. Non occorre dire come questa debolezza sia un fardello per i pirati che si avventurano in mare.

Nonostante la loro natura anche gli Uomini Pesce, una specie ibrida uomo-pesce appunto, non sono immuni a questo terribile effetto. (Anche se l’autore ha ovviamente chiarito che questi ultimi respirando sott’acqua non possono morire soffocati).

Questa “assoluta verità” è stata però smentita nel corso del nuovo capitolo. L’immensa e scioccante rivelazione inerente al Paese di Wano subacqueo – dove sono stati velati sia un Road Poneglyph sia l’Arma Ancestrale Pluton – è accompagnata da un’altra sorprendente verità.

Il Poneglyph in questione è stato scoperto nelle profondità marine da Jack, uno dei luogotenenti di Kaido, componente dei Pirati delle Cento Bestie.

Fin qui tutto normale, ma ricordiamo che Jack è un Uomo-Pesce che ha mangiato un Antico Frutto del Diavolo di tipo Zoan, quindi non dovrebbe riuscire a resistere nelle profondità marine senza conseguenze. Come è possibile una cosa del genere?

One Piece: svelato un nuovo mistero sui Frutti del Diavolo!

Il cervello vira sulla risposta più semplice, ovvero quella che Jack abbia esplorato le rovine per conto di Kaido dopo essersi unito alla sua squadra, ma prima di ingerire il Frutto che gli ha donato i poteri.

Questa è una delle congetture più sensate visto e considerato che Kaido ha preso il controllo di Wano quando Jack aveva 8 anni, e prima di guadagnarsi il Frutto ha sicuramente dovuto faticare molto, quindi le cose probabilmente si sono svolte in questo modo.

A contrastare abilmente questa ipotesi è lo stesso Oda, visto che mostra un Jack adulto immerso sott’acqua con già in “circolo” le caratteristiche fisiche del suo Zoan Antico di tipo Mammut. Questo non indica che la scoperta è stata fatta da adulto, ma il tutto è ancora confuso, come sempre.

La natura completa e chiara dei Frutti del Diavolo non è stata ancora svelata, è si conferma nuovamente uno dei misteri più importanti della serie che molto probabilmente si collega apertamente al “Dio del Mare”.

Quest’ultimo odiando chi usa i Frutti del Diavolo esprime nel modo citato inizialmente (ovvero che si perde la capacità di nuotare) la sua frustrazione verso di essi.

L’esplorazione di Jack all’interno delle rovine sottomarine del Paese di Wano lascia intendere che i Frutti del Diavolo nascondono ancora molti segreti ancora da svelare, che donano nuovamente un forte alone di mistero all’epopea piratesca!