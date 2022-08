Yu-Gi-Oh! è tra i franchise giapponesi più importati e popolari non solo in Giappone ma in tutto il mondo e i suoi numerosi fan compiangono la tragica scomparsa del suo creatore Kazuki Takahashi. Quello che sicuramente colpisce del mondo di Yu-Gi-Oh! è il gruppo di ragazzi e ragazze che si riuniscono per sfidarsi in duelli divertenti sfruttando i loro deck più forti e meglio costruiti. Ma quali sono di Yu-Gi-Oh le migliori 10 carte magia?

Si tratta di carte piene di caratteristiche importanti, necessarie da conoscere se si vuole sfruttare ogni potenzialità del deck e vincere i duelli. Ci sono le carte guerriero o mostro, le carte trappola e le carte magia.

Per quanto riguarda quest’ultima tipologia di carte presentano i bordi di colore verde che hanno vari effetti per alterare il gioco. Spesso, una Carta Magia ha un singolo effetto per fornire un bonus all’utilizzatore o un punto debole all’avversario. A differenza delle Carte Trappola, le Carte Magia hanno il vantaggio di poter essere giocate senza dover essere prima Posizionate. Le Carte Magia, eccetto le Carte Magia Rapida, possono essere attivate durante lo stesso turno in cui sono state Posizionate.

Dopo l’attivazione le Carte Magia, ad eccezione delle Carte Magia Continua, Terreno ed Equipaggiamento, vengono inviate al Cimitero.

In questa discussione l’obiettivo sarà quello di individuare le migliori 10 Carte Magia di Yu-Gi-Oh! tra cui alcune che per il loro effetto sono state bannate. Ma quali sono di Yu-Gi-Oh le migliori 10 carte magia?

Yu-Gi-Oh! – Le migliori 10 carte magia

10) CARITÀ GRAZIOSA

È senza dubbio la migliore carta Magia mai stampata, che rivaleggia con Anfora dell’avidità. Carità Graziosa permette di pescare tre carte, fintanto che ne scarti due. Potrebbe sembrare un costo elevato da bilanciare, ma Yu-Gi-Oh! prevede un sacco di carte da spedire nel Cimitero. Anche quando è stata rilasciata la prima volta, la carta è stata rapidamente limitata per i benefici che offriva. Riuscire a sbarazzarsi di carte inutili dalla tua mano e aggiornarla con nuove, o in alcuni casi allestire il Cimitero con gli scarti, è un effetto molto strategico. Non a caso si parla di una carta bandita per anni.

9) TERRAFORMARE

Terraformare aggiunge qualsiasi carta magia terreno dal tuo mazzo alla tua mano. Questa tipologia di carte sono tra le carte più forti del gioco. La maggior parte dei temi vuole pescare le proprie il prima possibile ed eseguendo alcune copie di Terraformare può aumentare le probabilità di catturarne una al primo turno. È semplice e senza sacrifici in termini di punti vitali o clausole “una volta per turno”, Terraforma rimane un punto fermo per qualsiasi mazzo basato sugli incantesimi sul campo. Si tratta anche di una delle Carte Magia più economiche disponibili.

8) DESIGNATORE DEL DEPENNAMENTO

Si tratta di una Carta Magia è tra le migliori Carte Magia di Yu-Gi-Oh! in virtù della sua versatilità nel contrastare sia le combo dell’avversario che le trappole che potrebbero impedire di avviare le proprie combo. Particolarmente utile se i due giocatori hanno lo stesso mazzo o come contrattacco a una fastidiosa trappola, questa carta è vitale nel gioco competitivo. L’effetto di Designatore permette di dichiarare il nome di una carta e, bandendo una copia di quella carta dal deck, permette di annullare l’effetto attivato o l’effetto di carte sul Terreno con lo stesso nome originale fino alla fine del termine.

7) FULMINE TEMPESTA

Una delle carte più recenti, Fulmine Tempesta è diventata un punto fermo da quando ha fatto il suo debutto. Finché non controlli nessuna carta scoperta, puoi attivarla. Fulmine tempesta può quindi distruggere tutti i Mostri in Posizione di Attacco sul Terreno dell’avversario o tutte le carte Magia e Trappola che controlla. Entrambi questi effetti sono simili alle carte che sono entrambe Limited, ovvero Raigeki e Spolverino dell’Arpa. Avere accesso a questi due potenti effetti all’inizio del tuo turno è incredibile e questa Carta Magia è diventata rapidamente una delle carte migliori del gioco.

6) FUSIONE FUTURA

Per anni ha permesso di evocare sul campo il Drago a Cinque Teste. Questa Carta consente, dopo la sua attivazione, di mostrare un mostro Fusione nell’Extra Deck di chi l’attiva e mandare i Materiali da Fusione indicati su di esso dal proprio Main Deck al Cimitero. Durante la 2ª Standby Phase dopo l’attivazione di questa carta si può evocare tramite Fusione un Mostro Fusione con lo stesso nome del mostro mostrato e lo si sceglie come bersaglio con questa carta.

5) SPOLVERINO DELL’ARPIA

Questa carta distrugge tutte le carte Magia e Trappola dell’avversario. Non ci sono costi da pagare o svantaggi per il giocatore. Spolverino dell’Arpa è tra le carte Magia più potenti e infatti ha trascorso anni nella banlist del GCC prima che alla fine le sue restrizioni venissero un po’ allentate e limitate invece di essere bandite.

4) BUCO NERO

È una Carta Magia che permette di distruggere tutti i mostri, senza fare distinzione tra le carte del giocatore che attiva questa carta e quelle dell’avversario.

3) GIARA DELL’AVARIZIA

Questa Carta Magia consente ai giocatori di prendere cinque Mostri dal proprio Cimitero e mischiarli nel mazzo, per poi pescare due carte. Questo tipo di carta è migliorata solo con il tempo. I giocatori possono scegliere di ripetere tutti i Mostri Extra Deck che hanno bruciato e guadagnare comunque due carte da esso. I vecchi mazzi di alto livello come Zoodiacs e gli attuali mazzi di alto livello come Sky Striker non vorrebbero altro che ricorrere a tutte le loro risorse del Cimitero e guadagnare comunque carte.

2) RAIGEKI

Raigeki è sicuramente, insieme a Fulmine Tempesta, una carta tecnologia che può essere affiancata assicurando una partita a seconda dell’avversario. Rientra dunque tra le carte magia più efficaci che si possano avere nel proprio deck. Questa Carta Magia infatti permette di distruggere tutti i mostri dell’ avversario senza che l’utilizzatore di questa carta perda i suoi. Sicuramente è un effetto eccessivamente potente e proprio per questo questa carta è bannata.

1) SUPER POLIMERIZZAZIONE

Tutti hanno sentito parlare di polimerizzazione, ma questa carta si chiama Super per un motivo. L’effetto della Super Polimerizzazione consente di evocare tramite Fusione usando mostri da entrambi i lati del campo come materiale da Fusione. A condizione che il mostro controllato dal tuo avversario possa essere utilizzato come materiale per un mostro Fusione nel tuo Extra Deck, questa carta può facilmente rimuovere un mostro difficile da superare di un avversario. Permette inoltre di portare sul campo un mostro più potente di quello già evocato. Nessun giocatore può contrastare l’attivazione di questa carta con altri effetti di carte.