Saint Seiya-Knights of the Zodiac: ecco un primo sguardo al Live-Action!

Saint Seiya-Knights of the Zodiac: un primo sguardo al Live-Action di prossima uscita!

Finalmente arriva un nuovo video che offre un primo sguardo al film live-action di Saint Seiya/Knights of the Zodiac, in uscita nel 2023.

Il video ufficiale di questo dietro le quinte del film è stato mostrato al San Diego International Comic-Con di quest’anno, all’interno del panel dedicato.

La clip è stata poi condivisa su YouTube per la gioia di tutti. Potete visionarla ad inizio articolo. Questa prima occhiata al film purtroppo non mostra l’aspetto dell’iconica armatura di Seiya, ma offre uno sguardo a diverse scene d’azione compreso l’enorme sforzo dello staff a proposito della pellicola, che sta mettendo nei suoi combattimenti delle coreografie complete, ispirate e spettacolari.

Il filmato mostra il volto dell’attore nippo-americano Mackenyu Arata nel ruolo di Seiya. L’attore, figlio del defunto artista marziale e icona del cinema giapponese Sonny Chiba, ha recitato precedentemente in alcuni live-action, tra cui Rurouni Kenshin e Chihayafuru, e dovrebbe apparire anche nel prossimo adattamento live-action Netflix di One Piece nel ruolo di Zoro.

Il video offre anche alcuni tagli veloci di Diego Tinoco di Teen Wolf nel ruolo di Phoenix Ikki, Sean Bean di Game of Throne nel ruolo del mentore di Seiya, Alman Kiddo, e la star di X-Men Famke Jansen, il cui ruolo nel film non è ancora stato rivelato.

ハリウッド映画

Knights of the Zodiac(聖闘士星矢)

2023年 全世界公開決定🌎 pic.twitter.com/RPyvJgI2TY — Mackenyu (@Mackenyu1116) July 24, 2022

Questo film in live-action è prodotto in collaborazione da Sony Pictures e Toei Animation. Durante il panel che ha presentato il video in anteprima il produttore Yoshi Ikezawa ha rivelato che il film è previsto per il 2023, come accennato qualche giorno fa anche tramite Twitter.

Il produttore ha anche dichiarato che la Sony e la Toei hanno grandi progetti per il franchise e che intendono produrre almeno sei film della serie, dando così della nuova linfa vitale a quella che è una delle saghe manga più influenti ed importanti di sempre.

Ricordiamo che nel 2019 è stato anche prodotto un reboot in CGI della serie animata classica da parte di Netflix. Successivamente è stata annunciata una seconda stagione, ovvero Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary, disponibile sulla piattaforma streaming nota come Crunchyroll.