Dragon Ball Sparkling Zero introduce una nuova Kamehameha per Gohan

Dragon Ball è tornato con un nuovo videogioco imperdibile per i fan intitolato Sparkling Zero. E questo ha introdotto un nuovo villain nel suo universo e si tratta di Gohan Black. E di conseguenza una nuova versione della Kamehameha. Sparking! Zero sta facendo sognare tutti i fan facendoli rivivere tanti momenti della serie ma offre anche nuovissime interpretazioni della storia di Dragon Ball con personaggi e situazioni che sono molto diversi dagli eventi visti nel canone principale. I più grandi cambiamenti avvengono durante l’arco di Trunks del futuro.

Una versione diversa dell’arco di Trunks del Futuro che i fan possono giocare in Sparking! Zero, mostra un inedito Black Gohan che distrugge la linea temporale di questo arco piuttosto che Black Goku. È un universo in cui Gohan continuato il suo allenamento non solo per essere più forte di suo padre, ma per diventare il guerriero più forte dell’universo. Quindi è giusto che ci sia una versione malvagia di se stesso da affrontare, e Black Gohan è capace di sprigionare la sua versione Ultimate della Black Kamehameha che Black Goku usa nella linea temporale principale di Dragon Ball.

Nel percorso narrativo di Gohan nel videogioco, c’è un grande ramo della storia in cui le cose possono essere cambiate radicalmente rispetto a come è successo nella storia originale. Durante la lotta contro Freezer nell’arco di Resurrection F, invece di essere rapidamente sconfitto, Gohan è capace di sconfiggere Freezer attraverso la sua forma Ultimate Gohan. Ma questa vittoria sofferta spinge Gohan ad allenarsi ancora di più con Piccolo in modo da essere pronto a proteggere la Terra.

Proprio come l’arco di Trunks del Futuro in Super, Trunks arriva nel presente e un misterioso nuovo cattivo salta fuori da uno strappo nello spazio e nel tempo. Poiché Gohan in quel momento è il guerriero più forte sulla Terra, questo nuovo cattivo si rivela essere Gohan Black e quindi combatte contro Gohan. Proprio come la versione originale degli eventi di Dragon Ball, Gohan Black è una versione passata di Zamasu che ha usato le Sfere del Drago per prendere il controllo del corpo di Gohan.

In questa versione della linea temporale, Beerus ha fatto combattere Gohan contro Zamasu per capire se Zamasu si stava comportando in modo sospetto o meno. E come nella versione originale, Zamasu è vuole a spazzare via i mortali.

Gohan Black è praticamente uguale a Goku Black, ma ci sono alcune differenze fondamentali. La sua forma potenziata è Ultimate Black Gohan, ed è solo una versione più rosata della sua aura nera. Non è una forma Super Saiyan God come nell’originale, ma è implicito che sia ancora più forte. E in questa versione, Black Gohan e Zamasu si fondono e vengono comunque sconfitti da Gohan e Trunks in quanto il figlio di Goku è riuscito a imparare con successo l’Evil Containment Wave.

Fonte – Comicbook