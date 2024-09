L’anime di Dandadan è pronto a diventare il prossimo Jujutsu Kaisen

Tra i tanti adattamenti anime che torneranno sul piccolo schermo questo autunno, c’è DandaDan che punta a essere uno dei più grandi. Da quando il manga ha debuttato sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la serie ha superato i centosessanta capitoli. Dopo che Science SARU ha adattato il manga sul piccolo schermo, Okarun e Momo sono prossimi a diventare nomi iconici. In una recente intervista con un dirigente di MBS TV, una rete televisiva giapponese che da tempo trasmette grandi serie anime, i piani alti del settore stanno già elogiando la serie prima della sua première.

DandaDan è una serie piuttosto diversa da qualsiasi altra serie anime. “Okarun” è un giovane adolescente ossessionato dagli alieni e dagli oggetti non identificati mentre, Momo è attratta dal soprannaturale. Un giorno Okarun incontra una ragazza spettrale note come “Turbo Granny”, che gli concede una maledizione che gli conferisce poteri soprannaturali ma anche una minaccia incombente. Invece Momo viene catturata da alieni inquietanti che le permettono di accedere alle sue abilità psichiche latenti, da utilizzare principalmente per tenere sotto controllo i poteri di Okarun.

In una recente intervista con il direttore del dipartimento di programmazione generale di MBS TV, Shinichi Tabuchi, ha elogiato il prossimo adattamento anime di DandaDan. Tabuchi ha anche affermato che la storia di Okarun e Momo avrebbe seguito le orme di Jujutsu Kaisen e che si diffonderà come Haikyu e Demon Slayer. “È un anime interessante anche per i vecchietti come noi, che affronta eventi inaspettati accettando la diversità reciproca. Sono sicuro che si diffonderà come Jujutsu Kaisen, Haikyu e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba“.

DandaDan è pronto a presentare il suo primo episodio il 3 ottobre, che saranno trasmessi in streaming su Netflix e Crunchyroll. I primi tre episodi erano disponibili anche nei cinema con l’uscita di DandaDan: The First Encounter. Il “film di raccolta” includeva interviste con il cast e la troupe che hanno contribuito a dare vita a questo nuovo e straordinario anime, offrendo agli appassionati uno sguardo più approfondito sulla realizzazione dell’attesissimo anime.

Fonte – Comicbook