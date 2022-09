Hunter x Hunter esiste ancora in parte grazie a Takahashi, il defunto e talentuoso creatore dell’anime e del gioco di carte presente in Yu-Gi-Oh! Durante un’intervista riesumata infatti apprendiamo la vera ispirazione di Togashi al celebre gioco di carte Konami creato dal già citato autore.

All’epoca durante una discussione con il creatore di Naruto, Togashi aveva discusso di proporre un nuovo tipo di storia che contenesse delle sequenze di combattimento con l’aggiunta delle carte. Ai tempi visto il successo di Yu-Gi-Oh! l’autore di Hunter x Hunter decise di stoppare l’idea.

“Vi dico quello che voglio fare: un manga di combattimento con l’aggiunta di scontri strategici con le carte. Attualmente è difficile farlo proprio per via del manga di Kazuki Takahashi. Ma credo che sia passato del tempo e ora posso lavorarci così come volevo”. L’intervista è riportata grazie a CB.

L’intervista è datata 2016 ed è stata fatto con l’autore di Naruto, discutendo appunto di questa passione di inserire in un battle shonen i giochi di carte. Da come avrete già intuito Togashi ci ha provato con Greed Island e da come ben sappiamo il risultato è stato davvero magnifico.

Proprio da questa idea Togashi voleva fare proprio un manga a parte dedicato a questo genere, o meglio fusione di generi, dove appunto i sani combattimenti si mescolavano alle strategie dei giochi di carte; non serve dire che il mangaka ha poi deciso di rimanere solo su Hunter x Hunter.

I suoi probelmi di salute infatti lo hanno costretto a rimandare la serializzazione già su Hunter x Hunter, quindi parlando chiaro figuriamoci se questo poteva condurre alla creazione di una nuova storia. Allo stesso tempo però mai dire mai, su questo non ci sono dubbi.

Hunter x Hunter esiste anche grazie a Yu-Gi-Oh!

Qui capiamo ancora una volta il valore e il talento del compianto Kazuki Takahashi, autore di una storia leggendaria come quella di Yu-Gi-Oh! Capace di lasciare il segno anche nelle generazioni successive, riuscendo ad influenzare anche autori famosi come lo stesso Togashi, il mangaka dietro il meraviglioso Hunter x Hunter.

Voi sapevate già questa ispirazione? Senza dubbio quello più attenti lo avevano già capito.

Fonte CB