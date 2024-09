5 cm al secondo di Makoto Shinkai riceverà un adattamento live-action

5 cm al secondo del famoso Makoto Shinkai riceverà un adattamento live-action. Quindi dopo successi come One Piece, Hollywood sta continuando a lavorare sulla stessa scia e i registi in Giappone stanno facendo più o meno lo stesso. Per decenni, gli studi giapponesi hanno perseguito adattamenti anime live-action e adesso il nuovo progetto sarà incentrato su uno dei capolavori di Makoto Shinkai. Dopo tutto, 5 cm al secondo riceverà un adattamento con l’aiuto di Toho.

Secondo il distributore, 5 cm al secondo verrà adattato in un film live-action con Studio Spoon come produttore. Yoshiyuki Okuyama sarà il regista del progetto, mentre Ayako Suzuki supervisionerà la sceneggiatura. Finora, non ci sono informazioni sul cast per 5 cm al secondo, ma conosciamo uno degli attori. Parliamo di Hokuto Matsumura che i fan conosceranno per aver doppiato Sota in Suzume di Shinkai.

Riguardo 5 cm al secondo, il film è uno dei primi successi di Shinkai. Il film ha debuttato nel 2007 e il dramma romantico ha vinto diversi premi alla sua uscita. Dalla sceneggiatura all’animazione e alla regia, Shinkai ha supervisionato ogni aspetto del film con CoMix Wave Inc. Il successo di 5 cm al secondo ha lanciato la carriera di Shinkai, che lo ha portato successivamente a titoli come Your Name, Weathering With You e Suzume.

Il film è diviso in tre atti e ognuno di questi episodi fa un salto in avanti nel tempo. Si inizia nel 1991 con Takaki Tono, il protagonista del film, che fa amicizia con Akari Shinohara a scuola. Gli studenti delle elementari diventano subito amici e, crescendo, sviluppano dei sentimenti l’uno per l’altra. Con il proseguire della trama, si vede una lenta evoluzione della coppia mentre ognuno di loro lotta per comprendere il proprio amore per l’altro. Tuttavia, la vita è raramente semplice e segnali contrastanti iniziano a bloccare la coppia a ogni svolta.

Con il progetto live-action di 5 Cm al Secondo in produzione, questo cercherà di seguire la scia di One Piece di Netflix che ha dominato al punto da proseguire con la seconda stagione. E gli altri progetti di questo tipo sono Da Naruto e My Hero Academia.

