One Piece – Netflix: Lera Abova parla del casting di Nico Robin

One Piece è al lavoro sulla seconda stagione della serie live-action di Netflix, e la novità del cast, Lera Abova, ha condiviso un messaggio speciale con i fan dopo il suo castin di Miss All Sunday. One Piece si trova nella fase di produzione della seconda stagione con Netflix dall’inizio di quest’anno. Quindi i fan hanno ricevuto tutti i tipi di aggiornamenti su cosa e chi aspettarsi nella prossima stagione. Ciò include non solo molti degli archi narrativi della serie manga di Eiichiro Oda, ma anche molti degli attori e attrici che daranno vita a tutti i personaggi.

Netflix ha recentemente condiviso un importante aggiornamento con i fan durante la Geeked Week 2024, rivelando che Lera Abova si unirà al cast di One Piece nei panni della misteriosa Miss All Sunday. Conosciuta dai fan della serie come Nico Robin, questo personaggio rappresenta una vera e propria colonna del mondo di One Piece. E Abova ha rilasciato un messaggio speciale ai fan dopo la conferma del suo casting, anticipando al pubblico il suo lavoro nella seconda stagione di One Piece.

“Ciao a tutti, sono Lera Abova. Altrimenti nota come Miss All Sunday. Grazie per avermi accolto a bordo. Non potrei essere più emozionata di iniziare questa incredibile avventura. Ma per ora, torno a Città del Capo per continuare le riprese della seconda stagione. Lasciate che vi dica, ci sono alcuni segreti e misteri che non vorrai perderti. La conoscenza è potere, Nakama” dice con entusiasmo l’attrice.

I fan della serie sono ben consapevoli della natura misteriosa si Robin, non a caso è una delle più importanti novità della seconda stagione del live-action. Non solo questo personaggio pone le basi su alcuni temi chiave per futuro della serie, ma avrà anche un ruolo ancora più significativo in tutto ciò che accadrà in una eventuale terza stagione della serie live-action.

La seconda stagione di One Piece è ora in lavorazione e il debutto è previsto su Netflix nel 2025. Tuttavia al momento non c’è una data o una finestra di rilascio ufficiale. Il mangaka Eiichiro Oda ha precedentemente confermato che i nuovi episodi adatteranno gli archi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island dal manga originale.

