One Piece – Netflix: svelate le prime immagini del set di Whisky Peak

Mentre la seconda stagione del live-action di One Piece ha svelato parecchie informazioni in occasione della recente Netflix Geeked Week, al momento non si sa ancora nulla sulla data di uscita. Gli attori Joe Manganiello e Lera Above si sono uniti al cast per interpretare Crocodile e Nico Robin, con le riprese della seconda stagione del live-action di One Piece ancora in lavorazione. Grazie alle riprese a Città del Capo, i fan di One Piece stanno cogliendo l’opportunità di vedere alcuni dei set a distanza, e un fan ha saputo individuare un luogo familiare del franchise di One Piece.

Si tratta di Whisky Peak, ossia un villaggio che accoglie i pirati a braccia aperte. Sfortunatamente per i pirati di Cappello di Paglia, gli abitanti di questa città non sono tutto ciò che sembrano. Infatti sono piuttosto cacciatori di taglie che cercano di prendere le teste dei pirati che li visitano. Whisky Peak non solo ci offre uno sguardo più da vicino a Baroqueworks, ma offre anche altri momenti importanti come l’introduzione della principessa Bibi nella serie. L’arco narrativo più breve mostra anche una lotta tra Rufy e Zoro in una rissa che sicuramente lascerà molti perplessi quando arriverà in live-action.

Un scatto al set del live-action di One Piece a Città del Capo, in Sudafrica, ha dato ai fan un’idea di come apparirà Whisky Peak nella seconda stagione. Considerando l’importanza della città piena di cacciatori di taglie, non dovrebbe sorprendere che sia destinata a rimanere nell’adattamento live-action. Il posizionamento di Whisky Peak nella storia di One Piece significa che è molto probabile che prenderà parte a metà della prossima seconda stagione.

Oltre a Whisky Peak, la seconda stagione di One Piece ospiterà un bel po’ di location. Parliamo di Loguetown, Reverse Mountain, Little Garden e Drum Island come anche già confermato dallo stesso Eiichiro Oda. Alcuni di questi archi narrativi potrebbero essere più importanti di altri, ma sono tutti essenziali per le avventure della ciurma di Rufy. Le introduzioni e gli eventi di Whisky Peak sono essenziali per costruire Baroqueworks insieme a diversi personaggi che diventano alleati e nemici di Monkey D. Rufy e del suo equipaggio.

Fonte – Comicbook