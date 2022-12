Dopo i migliori ricettari a tema manga, anime, videogame e serie tv, andiamo a proporvi i migliori cofanetti home video a tema fumettistico (e non solo) da regalare a Natale 2022.

I migliori cofanetti home video da regalare a Natale 2022

Dynit pubblicherà la Akira 35th Anniversary Limited Edition composta da un disco 4K Ultra HD e 2 Blu-Ray. Il cult dell’animazione giapponese per antonomasia per la prima volta in 4K. L’anime del 1988 diretto da Katsuhiro Ōtomo e tratto dal suo omonimo manga, ha un diverso sviluppo e un finale differente. Considerato il suo capolavoro fa parte di quegli anime che resero l’animazione giapponese popolare in Occidente.

Neo Tokyo è sul punto di esplodere! Anno 2019: le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra queste di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira.

Per Dynit vi consigliamo anche la First Press Edition de La fortuna di Nikuko, Anime al Cinema uscito in collaborazione con Nexo Digital.

Per Anime Factory etichetta di Plaion Pictures sarà invece disponibile in esclusiva sul sito Fan Factory Shop l’Ultralimited Edition Pompo la cinefila. Un’altra perla dell’animazione giapponese contemporanea, tratta dall’omonimo manga di Shogo Sugitani divenuto famoso grazie al passaparola su internet e nominato al premio Manga Taisho 2018.

Il film è stato presentato e acclamato ai principali festival di genere e nominato agli Annie Awards 2022 come miglior film indipendente. Character design di Shingo Adachi (Sword Art Online). Il cofanetto conterrà oltre a un’esclusiva cover artwork del character designer Shingo Adachi, 6 Special Cards e un book di 56 pagine con tanti contenuti esclusivi.

Joelle Davidovich Pomponette, detta Pompo, è una talentuosa e affermata produttrice cinematografica che, tuttavia, ha l’aspetto di una ragazzina. La sua specialità sono i B-movie, pellicole che Pompo produce una dopo l’altra dagli studi di “Nyallywood”. Un giorno, però, il suo assistente Gene scopre un nuovo copione scritto da Pompo. Colpito dalla storia, il ragazzo la implora di realizzarne il film; Pompo accetta, ma ad una condizione: sarà Gene a doverlo dirigere! Nel frattempo, una ragazza di nome Natalie arriva in città sognando di fare l’attrice…

Tra le Ultralimited di Anime Factory vi consigliamo anche Belle di Mamoru Hosoda.

Per Eagle Pictures in uscita la Deluxe Edition dedicata a uno degli anime più amati di sempre. Per la prima volta in blu-ray la trilogia cinematografica di Berserk – L’epoca d’oro, racchiusa in un cofanetto a tiratura limitata. Insieme a tutti e tre i film campioni d’incassi tratti dal celebre anime fantasy-horror, il cofanetto home video conterrà anche un portachiavi beherit personalizzato, card da collezione, poster e un booklet da 56 pagine ricco di curiosità sull’opera tratta dall’omonimo manga del Maestro Kentarō Miura.

Nelle terre di Midland, un ragazzo immensamente forte conduce una vita priva di desideri e sogni, combattendo una battaglia dopo l’altra senza schierarsi con qualcuno o credere in qualcosa. Il suo nome è Guts, ed è un mercenario. Su quello stesso suolo muove i suoi passi un uomo dalle immense ambizioni, la persona che ha raccolto a sé un valoroso gruppo di soldati, la squadra dei falchi. Il suo nome è Griffith e, grazie a questi due fondamentali elementi, farà strada alla sua gloria…

Per Eagle consigliamo anche il nuovo cofanetto di Diabolik con il poster del secondo capitolo.

Warner Bros. continua la linea Comic Edition 4K con Zack Snyder’s Justice League. La Synder Cut di oltre 4 ore con un fumetto e un poster con una grafica esclusiva per quest’edizione che racconta le origini del gruppo DC Comics che si vede nel film.

Determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

Sempre per le Comic Edition 4K vi consigliamo Wonder Woman 1984, The Batman e Joker.