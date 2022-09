Akira: Dynit annuncia la 35th Anniversary Limited Edition dell’anime

Il cult d’animazione giapponese per eccellenza arriva in un’edizione speciale in 4K Ultra-HD.

Dynit ha annunciato tramite i propri canali che Akira, il cult d’animazione giapponese per eccellenza diretto da Katsuhiro Ōtomo arriverà in un’edizione speciale in 4K Ultra-HD all’inizio dell’anno nuovo.

La Akira 35th Anniversary Limited Edition sarà composta da un disco 4K Ultra HD e 2 Blu-Ray e uscirà il 4 Gennaio 2023 in occasione della ricorrenza dell’anime.

Di seguito la sinossi dell’anime del 1988 diretto da Katsuhiro Ōtomo e tratto dal suo omonimo manga, con un diverso sviluppo e un finale differente. Considerato il suo capolavoro fa parte di quegli anime che resero l’animazione giapponese popolare in Occidente:

Neo Tokyo è sul punto di esplodere! Anno 2019: le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra queste di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira.

Di seguite le caratteristiche tecniche della Akira 35th Anniversary Limited Edition:

Contenuti speciali:

Booklet 36 pagine con approfondimenti e interviste.

Bonus Disc:

Akira Sound Making 2019 (40’)

Akira Sound Clip by Geinoh Yamashirogumi (19’)

End Credits (versione originale cinematografica 1988)

Storyboard

Trailer originali

ULTRA-HD BLU-RAY

VIDEO Colore AVC 2160p (23,98 fps) / 1,85:1 VIDEO Colore AVC 1080 24p (23,98 fps) / 1,85:1

AUDIO AUDIO

Italiano dts-hd master audio 5.1 (nuovo doppiaggio) Italiano dts-hd master audio 5.1 / 2.0

Italiano dts-hd master audio 2.0 (doppiaggio storico) Giapponese dts-hd master audio 5.1 (96khz 24bit)

SOTTOTITOLI

Italiano

Giapponese dts-hd master audio 5.1 / 2.0 DURATA: 120 minuti (extra esclusi)

Giapponese dts-hd Hypersonic Sound (192khz)

SOTTOTITOLI

Italiano

DURATA: 120 minuti (extra esclusi)

CAST

Kaneda: Manuel Meli

Tetsuo: Alessio Puccio

Col. Shikishima: Pierluigi Astore

Kei: Emanuela Damasio

Kiyoko: Giorgia Venditti

Ryu: Alberto Bognanni

Masaru: Giulio Bartolomei

Takashi: Alex Santerini

Nezu: Pieraldo Ferrante

STAFF

Regia: Katsuhiro Ôtomo Sceneggiatura: Katsuhiro Ôtomo, Izô Hashimoto Character Design: Takashi Nakamura Direzione Animazioni: Hiroaki Sato, Takashi Nakamura, Yoshio Takeuchi Art Director: Toshiharu Mizutani Montaggio: Takeshi Seyama Direttore della Fotografia: Katsuji Misawa

Musiche: Shôji Yamashiro Produzione Animazioni: Tokyo Movie Shinsha

Una Produzione: Akira Committee Company Ltd, Bandai Co., Ltd., Hakuhodo Inc., Kodansha, Mainichi Broadcasting System, Sumitomo Corporation, TOHO, Tokyo Movie Shinsha

Di seguito le foto della Akira 35th Anniversary Limited Edition:

Ricordiamo che intanto il 2 novembre pubblicherà la First Press Edition de La fortuna di Nikuko, Anime al Cinema uscito in collaborazione con Nexo Digital.