Pokémon Horizons: annunciato un manga

La serie Pokémon si appresta a vivere un momento storico caratterizzato da un cambiamento rivoluzionario. Infatti il 14 aprile debutterà sul piccolo schermo il nuovo anime intitolato Pokémon Horizons che vedrà due nuovi protagonisti per la prima volta dopo oltre 20 anni. Ash e Pikachu infatti non saranno più presenti, lasciando spazio a nuovi personaggi.

Con il presente articolo riportiamo che il numero di maggio della rivista Ciao di Shogakukan ha annunciato che Kahori Orito lavorerà ad un nuovo manga basato completamente su Liko. Il manga si intitolerà Pocket Monster – Liko’s Treasure (“Il tesoro di Liko“). Il manga farà il suo debutto nel numero di giugno della rivista il 2 maggio.

Questo nuovo manga incentrato su Liko si aggiunge ad un altro nuovo manga che adatterà invece l’anime. Di recente infatti abbiamo riportato che sarà realizzato da Kei Yamadaka e serializzato a partire da 14 aprile.

Liko è la protagonista femminile del nuovo anime Pokémon Horizons, e insieme a lei ci sarà un altro protagonista, Roy. I due protagonisti non saranno l’unica grossa novità della serie, in quanto ci saranno anche tre nuovi starter. Stiamo parlando di Sprigatito, Fuecoco e Quaxly dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto. Inoltre ci sarà anche anche il Pokémon leggendario Rayquaza nella sua forma cromatica.

L’anime presenterà anche i nuovi personaggi Friede e il Capitano Pikachu, e supporteranno Liko e Roy. Quindi anche se il Pikachu di Ash non sarà più presente, la serie ne ha confermato in altro, proprio perché la mascotte non può che rimanere Pikachu.

Oltre a questi nuovi personaggi, il nuovo anime dei Pokémon introdurrà quelli che saranno potenzialmente i nuovi villain. Si chiamano “Gli Esploratori” e segneranno l’addio del famoso e amato trio del Team Rocket. Il nuovo anime della serie sarà presentato in anteprima il 14 aprile e il primo episodio sarà speciale di un’ora.

Tutti i fan di Ash hanno avuto modo di accompagnare il campione del mondo verso la conclusione del suo lungo viaggio con la serie speciale Aim to be a Pokémon Master.

