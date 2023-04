JoJo: l’animatrice di Diamond Is Unbreakable vorrebbe più considerazione per gli animatori

Le Bizzarre Avventure di JoJo è una delle serie più amate di sempre e ora è tornata con la nona parte del manga. Riguardo il versante anime, recentemente la serie ha concluso l’adattamento di Stone Ocean di Netflix. Dopo la conclusione della storia di Jolyne, il famoso mangaka Hirohiko Araki ha proseguito il suo lavoro dando inizio ad un nuovo capitolo di JoJo, intitolato JOJOLands. Al momento, David Production deve ancora confermare se ci sarà un successiva stagione dell’adattamento anime dopo Stone Ocean.

Con il presente articolo vogliamo parlare delle recenti dichiarazioni di un’ importante animatrice della serie, che si è soffermata sulla necessità di dare maggiore considerazione e meriti soprattutto agli animatori che lavorano agli anime.

L’animatrice che ha espresso la sua opinione su chi lavora in questo settore è Terumi Nishii. Si tratta della direttrice principale dell’animazione di JoJo: Diamond Is Unbreakable e ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni dopo gli Anime Japan. Terumi Nishii sostanzialmente ha detto che gli animatori potrebbero e dovrebbero ricevere più riconoscimenti. “L’anime non riguarda solo il talento dei doppiatori, voglio che sia il potere degli anime” dice l’animatrice.

Questo pensiero emerge dalla sua presenza all’Anime Japan ed effettivamente il fatto che fossero presenti solo doppiatori ha creato un certo disappunto.

Nishii è poi entrata nei dettagli riguardo la sua posizione. Ha infatti chiarito che con questa sua opinione non intende che i doppiatori dovrebbero essere al di sotto degli animatori. Piuttosto, gli animatori dovrebbero essere maggiormente presi in considerazione. “Non sto dicendo che i doppiatori siano al di sopra o al di sotto della produzione personale, ma lo staff di produzione dedica molto tempo al lavoro. Ogni episodio richiede due mesi solo per il disegno.” spiega Nishii.

Questo lungo procedimento comprende anche la pre-produzione. Alla fine ci vogliono quasi tre anni per finire la trasmissione di una serie. Il suo sfogo si conclude con una domanda polemica. Si domanda infatti cosa ne può sapere qualcuno di un lavoro di animazione, se non viene nemmeno citato il personale che ci lavora tutta la vita.

