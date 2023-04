Tokyo Revengers: annunciata la terza stagione dell’anime

Tokyo Revengers tornerà con una terza stagione dell’anime pronta per adattare un nuovo arco narrativo!

La serie anime del manga scritto e disegnato da Ken Wakui ha recentemente concluso la seconda stagione come parte del programma anime finale dell’inverno 2023.

Con il presente articolo abbiamo anche il piacere di svelare i primi dettagli di quella successiva. Infatti dopo la conclusione dell’arco anime Tokyo Revengers: Christmas Showdown, è stato subito annunciato che la terza stagione adatterà l’arco Tenjiku. L’aggiornamento arriva con un nuovo trailer, visibile in cima al presente articolo.

Questo nuovo arco introduce un nuovo enorme gruppo, ora che la Toman è stata gettata nel caos. Presenta uno dei leader di gang più temibili di sempre, intorno al quale ruota il nuovissimo trailer e poster della stagione 3 di Tokyo Revengers Stagione.

La terza stagione di Tokyo Revengers affronterà l’arco di Tenjiku. Si tratta di uno degli archi più lunghi del manga. Al momento non abbiamo modo di riportare una data o una finestra di uscita della terza stagione di Tokyo Revengers. Tanto meno possiamo dire come saranno suddivisi gli episodi. Tuttavia l’annuncio ha rivelato che Nobunaga Shimazaki interpreterà Izana Kurokawa, il capo del team Tenjiku con sede a Yokohama. Si aggiungerà anche Tetsu Inada che interpreterà Kanji Mochizuki, uno dei quattro Re del Tenjiku.

La seconda stagione dell’anime, prodotta da Liden Films, si è conclusa con l’episodio 13 intitolato Quando piove, diluvia. Coloro che sono interessati a recuperarla potranno guardare tutti gli episodi su Disney+, in streaming a livello internazionale.

Il manga di Tokyo Revengers, di Ken Wakui, è stato serializzato dalla Kodansha su Weekly Shonen Magazine dal 2017 al 16 novembre 2022. Le vicende ruotano attorno al protagonista principale Takemichi, un disoccupato di 26 anni la cui unica ragazza, Hinata, avuta alle scuole medie, perde tragicamente la vita. In seguito ad un incidente la sua vita cambierà per sempre. Infatti una volta spinto contro un treno in corsa, invece di morire si verificata un viaggio nel tempo, capace di riportarlo a prima della morte di Hinata. Quindi l’obiettivo del ragazzo è quello di cambiare il futuro e di salvare la ragazza. Per riuscire nel suo intento, punta ad arrivare in cima alla gang di delinquenti più brutale della regione del Kanto.

