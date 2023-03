Disney+ annuncia un nuovo anime in simulcast!

Disney+, il servizio di video on demand gestito da Disney Media and Entertainment Distribution, ha annunciato l’arrivo di un nuovo anime in sumulcast. Si tratta quindi di una novità che si aggiungerà al programma degli anime della primavera 2023. Infatti stiamo parlando dell’adattamento anime del manga scritto e illustrato da Masakazu Ishiguro, Heavenly Delusion!

Disney e Kodansha hanno recentemente stipulato una nuova partnership, secondo la quale Disney+ sarà l’esclusivo servizio on demand a proporre i nuovi adattamenti anime di Kodansha per il prossimo futuro a livello internazionale.

Reuben Lack, senior manager del doppiaggio per Disney, ha condiviso su Twitter l’annuncio che l’anime Heavenly Delusion sarà trasmesso in simulcast su Disney+ nei territori internazionali. Dunque significa che quando l’anime debutterà in Giappone allora sarà disponibile anche in tutto il mondo. La data di uscita è prevista nel paese del sol levante il 1° aprile.

Lo studio di animazione che svilupperà l’adattamento animato sarà Production I.G. e la regia sarà affidata a Hirotaka Mori. Makoto Fukami si occuperà invece della sceneggiatura e Utsushita del design dei personaggi. Mentre Kensuke Ushio si occuperà della composizione della musica.

Heavenly Delusion è un manga scritto e disegnato da Masakazu Ishiguro. Kodansha ha serializzato il manga seinen su Kodansha Monthly Afternoon a partire dal 2018. Kodansha ha poi raccolto i suoi capitoli in singoli volumi tankōbon. In Italia il manga è distribuito dalla casa editrice Star Comics.

Le vicende sono ambientate nel mondo esterno, che porta i segni di una civiltà completamente distrutta da un catastrofico evento di avvenuto quindici anni prima. Un gruppo di bambini vive in una struttura isolata dal mondo esterno. Un giorno, una di loro, la ragazza protagonista di nome Tokio, riceve un messaggio con scritto “Vuoi uscire?“. Mimihime, un’altra ragazza che vive nella stessa struttura, ha una previsione e racconta al Tokio che due persone verranno dall’esterno a salvarla. Una di queste però avrà la sua stessa faccia. Nel frattempo, un ragazzo di nome Maru, che assomiglia proprio a Tokio, sta viaggiando attraverso un Giappone devastato con una ragazza di nome Kiruko, alla ricerca del Paradiso.

Fonte – Comicbook