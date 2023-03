Un manga popolare di Kodansha si conclude dopo oltre cinque anni

Pare che una delle migliori serie di Kodansha Comics sta per giungere al termine. Dopotutto, Nisio Isin ha appena concluso il suo ultimo proteggo della serie Monogatari. Dopo più di cinque anni di stampa, il capitolo finale di Bakemonogatari ha sancito un addio decisamente agrodolce della serie.

La serie si è conclusa il 13 marzo in Giappone quando Weekly Shonen Magazine ha pubblicato il gran finale. Come tutti possono immaginare, gli occhi sono puntati su Isin poiché il mangaka lavora a Bakemonogatari da marzo 2018. Naturalmente, ha molti altri progetti al momento.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider ohgreatofficial. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Ishin ha dato vita alla serie di romanzi di successo, occupandosi della scrittura, mentre è disegnata dall’illustratore taiwanese Vofan. La serie è iniziata nel 2005 e si è conclusa nel 2021, ma è tutt’ora un successo. Conta 28 volumi e l’Universo Monogatari continua a crescere.

Per coloro che non hanno molta familiarità con Bakemonogatari, questa serie si concentra su un personaggio di nome Koyomi Araragi, un liceale che viene attaccato da un vampiro. Il ragazzo di conseguenza si trasforma quasi in vampiro e, con l’aiuto di Meme Oshino, si adatta alla vita con questa maledizione soprannaturale. Tuttavia, le cose nella sua vita prendono una svolta quando incontra una ragazza di nome Hitagi Senjougahara. In questo modo scoprirà di non essere l’unico studente della sua scuola con un’afflizione soprannaturale.

I racconti sono accomunati dal suffisso monogatari (ossia “storia”) e sviluppano le vicende di Koyomi Araragi, uno studente del terzo anno delle scuole superiori, che è sopravvissuto all’attacco di un vampiro e che si ritrova suo malgrado coinvolto in una serie di apparizioni di dèi, fantasmi e spiriti.

Il successo delle light novel ha portato a una serie di adattamenti anime televisivi sviluppati dello studio di animazione Shaft. Infatti a partire da luglio 2009 a dicembre 2012 ha debuttato in Giappone la prima stagione di 30 episodi. In seguito c’è stata la seconda stagione di 28 episodi da luglio a dicembre 2013, e una terza di 42 episodi da dicembre 2014 a giugno 2019.

Oggi precisiamo che a concludersi è l’adattamento manga, che si chiama Bakemonogatari (Storia di un mostro), che si concentra sui primi archi narrativi. Il mangaka che ha disegnato questo adattamento è Oh! great ed è stato serializzato su Weekly Shōnen Magazine di Kodansha dal 14 marzo 2018 al 15 marzo 2023.

Fonte – Comicbook