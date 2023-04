Scott Pilgrim vs. The World ha reso celebre il fumetto di Bryan Lee O’Malley, ancora oggi amato e apprezzato da milioni di appassionati. Dopo una lunga attesa composta da numerosi “forse”, abbiamo finalmente avuto conferma di una produzione Netflix anime dedicata al franchise, con il cast vocale originale del film già confermato.

Come accennato questa storia assurda ha attirato l’attenzione del regista Edgar Wright, che nel 2010 ha tirato fuori Scott Pilgrim vs. The World. Con la produzione animata in arrivo tornerà tutto il cast originale per dare vita a questa nuova avventura, così come leggiamo su Comic Book.

Sul suo Twitter, oltre l’opinione dell’autore originale a proposito dell’anime, riusciamo anche a carpire che quest’ultimo sapeva già qualcosa nel 2022, anche se non ha potuto rivelare nulla:

news of the Scott Pilgrim anime leaked in january 2022 before we even started working on it, so for my mental health i decided to pretend it wasn't happening until the day we got an official announcement. today is that day — Bryan Lee O'Malley (@bryanleeomalley) March 30, 2023

“La notizia dell’anime di Scott Pilgrim è trapelata nel gennaio 2022 prima ancora che iniziassimo a lavorarci, quindi per la mia salute mentale ho deciso di fingere che non stesse accadendo fino a quanto non abbiamo ricevuto la conferma ufficiale: ora posso dirlo con certezza.”



Scott Pilgrim – The Anime: l’autore del fumetto rompe il silenzio

“Sto lavorando a un anime di Scott Pilgrim”, ha esordito O’Malley. “È per Netflix ed è scritto da me e BenDavid Grabinksi; inoltre è anche prodotto da noi e Edgar Wright (regista del film) per Universal.

Le animazioni sono di Science Saru, mentre la regia è affidata ad Abel Gongora. Alle musiche abbiamo Anamanaguchi e Joseph Trapanese, e l’intero cast del film riprende i suoi ruoli!!! Potrebbe essere la cosa migliore a cui abbia mai lavorato e sono entusiasta di condividerla presto con tutti”.

Questo anime ha scosso a quanto pare la mente dell’autore, visto e considerato che quest’ultimo sembra davvero entusiasta di tale progetto. Per un autore di fumetti è sempre bello vedere la sua opera trasposta sul grande e sul piccolo schermo, specie se dietro ci sono produzioni come Netflix.

Cosa ne pensate di questa prossima produzione della nota piattaforma streaming?

Fonte Comic Book – Twitter