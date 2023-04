Scott Pilgrim: Chris Evans dice la sua sul progetto anime della serie

Recentemente abbiamo riportato che la serie di Scott Pilgrim è pronta a fare il tanto atteso e desiderato ritorno. Solo pochi giorni fa, Netflix ha annunciato una collaborazione speciale con il team che lavora alla serie per dare vita a un anime su Scott Pilgrim – The Anime. Un dettaglio che arricchisce sicuramente questa notizia è che gran parte del cast di Scott Pilgrim vs The World tornerà ad interpretare i propri ruoli per l’anime. Uno degli attori chiave di questa serie, Chris Evans, si è aperto in merito al grande ritorno con un questo nuovo progetto.

Questo fine settimana, Evans ha partecipato al C2E2 (Chicago Comic & Entertainment Expo 2023) e in questa occasione si è rivolto ai fan dicendo la sua proprio in merito al progetto anime di Scott Pilgrim. Secondo l’attore, tutto il cast del film era pronto a unirsi all’anime di Netflix, senza nessuna esitazione.

Evans ha condiviso il momento in cui il regista Edgar Wright e il fumettista Bryan Lee O’Malley, hanno scritto “Stiamo facendo un cartone animato. Siete tutti dei nostri?” E Chris Evans ha detto che tutti dicevano di sì in maniera convinta ed entusiasta. Nessuno di loro ha esitato un momento o fatto delle domanda. “Davvero tutti si sono lasciati coinvolgere senza pensarci. Quindi sono entusiasta di farlo“, ha condiviso l’attore.

Chris Evans faceva parte del cast del film del 2010 diretto da Edgar Wright, basato sul fumetto di Bryan Lee O’Malley. Interpretava il personaggio Lucas Lee, uno dei cattivi nonché uno degli ex di Ramona Flowers.

Anche Bryan Lee O’Malley ha detto la sua su questo progetto, sulla sua pagina Twitter, definendolo la cosa migliore su cui abbia mai lavorato. Ha poi confermato che i leak sull’anime di Scott Pilgrim, trapelati nel gennaio 2022, prima ancora di iniziare a lavorare erano veri.

Quindi O’malley aveva deciso, per la sua salute mentale, di fingere che non stesse accadendo fino al giorno dell’annuncio ufficiale. Al momento, non ci sono ulteriori informazioni o dettagli sulla data di uscita dell’anime di Scott Pilgrim. Tuttavia confermiamo che Netflix sta lavorando con lo studio Science SARU. Abel Gongora dirige la serie mentre O’Malley e BenDavid Grabinski ricopriranno i ruoli di sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunner. Wright sarà anche produttore esecutivo dell’anime insieme a Michael Bacall, che ha diretto Scott Pilgrim vs The World nel 2010.

Fonte – Comicbook