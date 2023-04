Tutte le uscite Star Comics, manga e non solo, della settimana

Tra le uscite manga Star Comics del 5 aprile 2023 si segnala l’esordio di What About Tomorrow, disponibile anche con un’illustration card in omaggio, sia in edizione regular che variant.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 5 aprile 2023, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’imminente uscita dell’ultimo numero di Demon Slayer, probabilmente il titolo di punta Star Comics in questo momento e le modalità di sostituzione delle copie difettose di Dragonball Ultimate Edition 11.

Le uscite manga Star Comics del 5 aprile 2023

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 17

KAPPA EXTRA n.283

di Norihiro Yagi

€ 5,90

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”

Il gruppo di Lacyl è in grave pericolo dopo essere stato preso di mira dalla razza Jihhi, i “giudici della fine” che appaiono sulla terra prima della caduta del mondo… Riusciranno Lacyl e i suoi compagni a tener testa agli avversari e al loro enorme potere?! Ben presto, però, un’altra grande forza farà la sua comparsa, facendo precipitare il mondo nel caos…

CLAYMORE NEW EDITION n. 6

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Clare viene assegnata a una squadra incaricata di sconfiggere uno Yoma famelico. La guerriera si unisce dunque ad altre tre Claymore per compiere la missione, ma il nemico si rivela essere un mostro superiore a ogni previsione. Le compagne cadono una dopo l’altra e, nell’abisso della disperazione, Clare si ritrova sola a brandire la propria spada contro l’avversario…

DOMANI IL PRANZO SEI TU n. 8

POINT BREAK n.275

di Kiminori Wakasugi

€ 6,50

UNO SCONVOLGENTE SURVIVAL-ACTION CON RACCAPRICCIANTI MOSTRI ANTROPOFAGI

Sasazuka ha fatto infuriare Shimada, il boss di Bubble, che ha cercato di ucciderlo. Salvatosi per un soffio, è ora accompagnato da Masai, che gli racconta di Getclix, l’entità che manovra il mondo dall’ombra. Conosciuta la verità e furente di rabbia, Sasazuka si rialza con l’idea di distruggerla… o almeno così pensava, se non fosse che, per qualche strana ragione, si trova invece a diventare una star del cinema porno e a fare excitin’ con un’attrice…!

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 4

EXPRESS n.273

di Mika Yamamori

€ 5,90

DOPO IL SUCCESSO DI TSUBAKI-CHO LONELY PLANET, MIKA YAMAMORI TORNA CON UNA NUOVA, ELEGANTISSIMA OPERA!

Se i sentimenti di Yoi hanno cominciato a cambiare, anche Ichimura, dal canto suo, si scopre geloso di Oji, un nuovo “principe” che lavora nello stesso locale di Yoi, forse perché quest’ultimo sembra interessarsi alla ragazza… Così, mentre si avvicina il termine del periodo di prova, i due finiscono per litigare in preda all’impulsività. Come passerà Yoi il giorno della festa d’estate, alla quale sarebbero dovuti andare insieme…?

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 18

FAN n.282

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Kaguya e Miyuki si sono finalmente messi insieme! La novità dovrebbe rimanere assolutamente segreta, ma Kaguya, in un giorno in cui il suo sentimento è particolarmente acceso, è tentata di lasciarsi andare a smancerie da innamorati persino nella sala del consiglio studentesco! Per gli alunni del secondo anno sarà poi la volta di un viaggio d’istruzione a Kyoto… Si alza il sipario sulla “Saga del viaggio d’istruzione”, in cui il legame con Ai Hayasaka, la domestica al servizio esclusivo di Kaguya, sarà messo duramente alla prova!

KAMISAMA KISS NEW EDITION n. 4

di Julietta Suzuki

€ 9,00

Invitata a partecipare al Consiglio Divino annuale che si terrà a Izumo, Nanami è decisa ad affrontare la sfida anche per vendicare Kayako, rimasta mortalmente delusa per essere stata usata al solo scopo di mettere lei alla prova. Prima però… ci sarà tempo per un giro sulla ruota panoramica con Tomoe!

VITA DA SLIME n. 20

WONDER n.125

di Fuse , Mitz Vah , Taiki Kawakami

€ 5,90

L’ISEKAI PIÙ AMATO E “GELATINOSO” DEL GIAPPONE!

Diablo fa ritorno dal regno di Farmus, dove a suo dire ha dettato delle condizioni di pace decisamente arbitrarie. Come risponderà il regno, diviso fra la fazione fedele al vecchio re e quella del suo successore? Nel frattempo, nel Sacro Impero di Luberios sta per iniziare l’assemblea dei Dieci Grandi Santi, che include anche Hinata, in cui si discuterà della rinascita del Drago delle Tempeste e della nascita del nuovo Re Demone.

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1

QUEER n.56

€ 6,50

Fa il suo ritorno in Italia, una delle autrici più importanti del panorama Boys’ Love in Giappone con una delle sue serie più amate!

CONTENUTI ESPLICITI! – HOT LEVEL 🔥🔥 2/5

Lo stesso anno in cui Kirara, che è stato cresciuto come una fanciulla dalla sua ingenua e allegra madre, vince il concorso di bellezza per le bambine del quartiere, i fratelli Kyoichi e Ken Tosayamada si trasferiscono nella casa accanto alla sua. Virili, scontrosi e praticamente imbattibili nelle risse, rappresentano tutto ciò che Kirara ha sempre desiderato.

Qualche anno dopo, i due fratelli Tosayamada sono ormai conosciuti da tutti col soprannome di “cani rabbiosi”, mentre Kirara, contrariamente alla tanto anelata immagine virile, è diventato un bellissimo adolescente… È così che inizia l’amore tra lo scontroso e taciturno Ken e il testardo Kirara!

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1

CON ILLUSTRATION CARD

QUEER CON OMAGGIO n.56

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,50

Il volume conterrà una illustration card in omaggio!

WHAT ABOUT TOMORROW – ASHITA WA DOCCHIDA! n. 1

VARIANT COVER EDITION CON ILLUSTRATION CARD IN OMAGGIO

QUEER VARIANT n.56

di Kotetsuko Yamamoto

€ 6,50

Il primo volume della serie sarà disponibile anche in una fantastica edizione con Variant Cover disegnata dall’autrice e un’esclusiva illustration card in omaggio!

SORCELINE n. 3

NEL CUORE DELLE MIE ZOORIGINI

SCP EXTRA n.26

di Paola Antista , Sylvia Douyé

€ 11,90

UN HARRY POTTER IN CHIAVE CRIPTOZOOLOGICA!

Ora che tutti sanno finalmente chi ha trasformato gli esseri viventi in statue di vetro, la domanda è: come ha fatto, il colpevole? Mentre Willa cerca di svelare il mistero, Sorceline decide di partire alla ricerca delle sue origini, tentando di scoprire da dove proviene lo strano animale che solo lei può vedere. Ma ci sono anche delle creature in difficoltà di cui occuparsi. L’arrivo di un nuovo paziente e la scoperta della sua vera natura getteranno un’ombra sull’oscura isola di Vorn…