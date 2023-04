Scott Pilgrim vs The World avrà la sua versione anime. L’annuncio e la conferma arriva direttamente da Netflix, la piattaforma che andrà a produrre la serie in questione.

Dopo numerosi tentativi da parte del pubblico e produzioni varie, finalmente l’opera tratta dal fumetto di Bryan Lee O’Malley e dal film del regista Edgar Wright diventa un anime.

Scott Pilgrim: The Anime è in fase di lavorazione presso gli Studi di Science SARU in collaborazione con Netflix, come già citato antecedentemente. Tramite Comic Book possiamo apprendere che tramite Twitter, è stato annunciato l’anime e il cast di doppiatori, uguale e identico a quello del film originale. L’annuncio in questione arriva dal regista:

“Questa non è un’esercitazione! Sta succedendo davvero! Dopo aver riflettuto molto nel corso degli anni sul potenziale per un adattamento anime di ‘Scott Pilgrim’, sono entusiasta di dire che uno è IMMINENTE, con l’intero cast di nuovo insieme e… perderai la testa.”

Ha poi aggiunto: “Questa è una cosa davvero piacevole all’interno della mia carriera; sono davvero orgoglioso di tutto questo. Mettere nuovamente insieme tutto il cast del mio film è stata davvero una bella impresa, sono contento.

Dall’uscita del film nel 2010 abbiamo fatto Q&A e letture di beneficenza, ma non c’è mai stata l’occasione di riunire il gruppo su un progetto vero e proprio. Fino ad ora…”.

This is not a drill! This is happening!

After much musing over the years about there being potential for an anime adaptation of ‘Scott Pilgrim’, I’m thrilled to say one is IMMINENT, with the whole cast back together and… you are going to lose your minds. pic.twitter.com/LyB7EIlcUD

— edgarwright (@edgarwright) March 30, 2023