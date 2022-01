Un anime di Scott Pilgrim in arrivo su Netflix

La graphic novel di culto di Bryan Lee O’Malley Scott Pilgrim vs The World è in procinto di essere adattata in forma di anime su Netflix. Seconto The Hollywood Reporter la piattaforma streaming, insieme alla divisione degli Universal Studios UCP (Umbrella Academy, Chucky) stanno sviluppando questo nuovo adattamento, anche se per il momento non c’è ancora nessun ordine ufficiale.

Gli showrunner all’opera sono lo stesso Bryan Lee O’Malley, che si occuperà anche della sceneggiatura, e BenDavid Grabinski, autore del revival di Hai paura del buio? su Nickelodeon.

L’animazione dovrebbe essere affidata allo studio di animazione Science Saru, noto soprattutto per il suo stile ibrido di disegno a mano e animazione computerizzata. Lo studio ha avuto recentemente molti elogi negli Stati Uniti per i due episodi realizzati all’interno della serie antologica Star Wars: Visions, intitolati Akakiri e T0-B1.

La graphic novel di Bryan Lee O’Malley è famosa soprattutto per l’adattamento cinematografico del 2010, diretto da Edgar Wright. Nella pellicola appaiono un impressionante numero di attori che nel decennio precedente avrebbero conosciuto un grandissimo successo: a fianco del protagonista Michael Cera troviamo infatti Mary Elizabeth Winstead, Kieran Culkin, Aubrey Plaza, Chris Evans, Brie Larson, Brandon Routh, Anna Kendrick, Alison Pill e Mark Webber.

Edgar Wright sarà produttore esecutivo anche di questa versione anime di Scott Pilgrim su Netflix, e si dice che molti attori del film possano tornare in veste di doppiatori dei propri personaggi.

Scott Pilgrim è stata originariamente pubblicato tra il 2004 e il 2010 come una serie di sei volumi in bianco e nero. Il fumetto, ispirato ai videogame, segue il protagonista, un bassista non molto dotato, che incontra la donna dei suoi sogni, Ramona, ma deve sconfiggere i suoi Sette Ex Malvagi in un combattimento mortale per uscire con lei. Sebbene il tono generale sia in gran parte spensierato, la serie è stata elogiata per la sua esplorazione di temi profondi come il conflitto morale e l’onestà emotiva.