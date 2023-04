Pokémon: annunciato il ritorno della carta di Kadabra dopo 21 anni

Per la prima volta dopo poco più di vent’anni, Kadabra tornerà a far parte del gioco di carte collezionabili Pokémon. Dopo mesi di speculazioni, i funzionari di Pokémon hanno confermato il ritorno del personaggio al torneo di Champions League 2023 in Giappone. Kadabra tornerà in una linea chiamata Pokémon Card 151, un set che rende omaggio alla prime carte Pokémon TCG, rilasciate nel 1996.

Con il presente articolo possiamo anche confermare che Pokémon Card 151 consiste essenzialmente in una ristampa del primo set del gioco. Ogni carta presenterà una nuova grafica e alcuni personaggi questa volta riceveranno una designazione “-EX”. Inoltre il set ripresenterà la sua numerazione originale. Poiché il gioco di carte collezionabili è progredito nel corso degli anni, la numerazione è in genere ordinata per tipo e quindi posizione nel Pokedex nazionale.

Sia nel Base Set che nella Pokémon Card 151, tuttavia, il numero terrà fede al Pokedex Kanto. Ciò significa che Bulbasaur rappresenterà il numero 1 mentre Pikachu il numero 25 e Mew concluderà gli slot al numero 151.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale pokebeach. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il set includerà un totale di 165 carte, allenatori compresi. Attualmente è previsto per il rilascio in Giappone il 16 giugno. Per quanto riguarda il resto del mondo, è probabile che questo set possa farsi strada nei mercati internazionali entro la fine dell’anno, anche se al momento non c’è una conferma ufficiale.

Kadabra è una creatura di tipo Psico, molto amata da tutti i fan e la sua assenza sia nell’anime che nel gioco di carte collezionabili a partire dal 2000 era dovuta a una disputa legale in corso tra The Pokémon Company e l’illusionista Uri Geller. I nomi giapponesi di Kadabra, Abra e Alakazam sono omaggi di famosi maghi e illusionisti. In questo caso, Kadabra è chiamato “Yungerer” in Giappone, ed è ispirato a Uri Geller, un illusionista noto per riuscire a piegare i cucchiai. Geller però ha poi abbandonato la battaglia legale nel 2020, scegliendo di consentire a The Pokemon Company di continuare a utilizzare le sembianze di Kadabra.

L’illusionista stesso ha detto all’inizio di quest’anno infatti, che i fan della serie e i suoi nipoti lo hanno spinto a lasciar stare tutto. Aveva anche riconosciuto di aver sbagliato a fare causa a Pokémon, dato che Kadabra era fondamentalmente un tributo nei suoi confronti.

