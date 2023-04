One Piece: Oda in origine non voleva inserire il passato di un personaggio

Eiichiro Oda sarà ricordato dai suoi fan per aver scritto e disegnato One Piece, uno dei migliori manga shonen di sempre. La dedizione del mangaka al lavoro è ben nota soprattutto per alcuni aneddoti che abbiamo avuto modo di riportare precedentemente. Se One Piece è in corso dal 1997 è però anche grazie al supporto degli assistenti del mangaka, dai quali pretende molto. Infatti abbiamo riportato che Oda vuole che i suoi assistenti siano disponibili sempre e pronti a lavorare quasi senza sosta.

Un ruolo importante svolgono senza dubbio anche gli editor del manga. Chiaramente chi narra le vicende della storia del viaggio di Monkey D. Rufy è Eiichiro Oda, ma gli editor sono fondamentali anche per consigliare una determinata direzione. Nel presente articolo vogliamo proprio parlare di una situazione simile, in cui l’editor aveva portato Oda a cambiare idea sull’inserimento del passato di un personaggio del manga. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda hadn't planned to draw Señor Pink's backstory, but after Oda saw his editor was so moved by hearing about his past in the meeting, he decided to include it in the chapter. And the chapter became popular with fans according to Oda. 😊(2015)

