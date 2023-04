One Piece: Eiichiro Oda svela il processo creativo della storia di un arco

One Piece è in corso da più di 20 anni e molti appassionati si sono chiesti almeno una volta come Eiichiro Oda sia riuscito ad arrivare fino a questo punto e soprattutto a reggere i ritmi di lavoro molto frenetici. Infatti come abbiamo riportato di recente, il mangaka per rispettare le consegne dorme solo 3 ore al giorno e dedica tutta la sua intera giornata al lavoro e a One Piece. Spesso salta persino i pasti.

Alla luce di queste informazioni sul suo stile di vita associato al lavoro che svolge, oggi abbiamo il piacere di riportare le parole di Oda che risalgono ad una dichiarazione del 2002. Il mangaka infatti aveva spiegato il processo creativo della storia di un arco narrativo di One Piece. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Before I create the story of an arc, I think of the impressive panels I want to draw. I weave the story toward those scenes, so I'm confident that the highlights will be awesome, no matter what my fans might complain about in the middle of an arc.✨ (2002) — sandman (@sandman_AP) March 31, 2023

Anche se questa dichiarazione risale al 2002, Eiichiro Oda non ha cambiato il modo di raccontare e sviluppare un arco narrativo quindi si può pensare che il mangaka sia rimasto fedele alla procedura che stiamo per riportare. Oda prima di creare una nuova storia segue alcuni step.

Il primo step consiste nel pensare subito alle vignette di impatto che il mangaka vuole disegnare. Successivamente si concentra sugli intrecci che porteranno proprio alla scena di impatto a cui ha in precedenza pensato. Quindi sostanzialmente si tratta di questo. Eiichiro Oda pensa prima alla scena principale, quindi al colpo di scena e prosegue facendo un percorso a ritroso.

Il mangaka, così facendo, è fiducioso del fatto che il momento saliente sarà spettacolare, a prescindere da quello che i lettori possano pensare o lamentare riguardo le parti intermedie dell’arco narrativo.

One Piece dopo il suo debutto risalente al 1997, si trova al momento nel suo arco narrativo. Se ci soffermiamo su quanto condiviso dal mangaka, allora è partito da uno o più momenti culminanti. Infatti quello più recente, che ha mandato in visibilio tutti i fan è stato lo scontro tra Shanks e Kidd. Il capitolo 1079 ha visto il Rosso entrare in azione e eliminare con un solo fendente Kidd. Quindi Oda aveva in mente questo sviluppo di trama da prima di cominciare a disegnare Egg Head. Non resta che seguire il manga per scovare altri momenti impressionanti di One Piece.