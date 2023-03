Ci siamo: la 16ª edizione dei Manga Taisho Awards si è appena conclusa, e dopo un’ardua lotta è sbucato fuori il vincitore, presente all’interno di una lista davvero molto interessante.

Il manga Kore Kaite Shine di Minoru Toyoda ha vinto il premio come Miglior Manga del 2023. Quest’ultimo si è anche classificato al 6° posto tra i manga per ragazzi nell’edizione 2023 di Kono Manga ga Sugoi di Takarajimasha!

In calce potete anche visionare un’illustrazione dell’autore per celebrare la vittoria discussa in questa sede, sancendo definitivamente il suo talento. Leggiamo il tutto tramite ANN.

La storia è anche molto interessante e piacevole: Kore Kaite Shine è ambientato a Izuōshima, un’isola a 120 chilometri a sud di Tokyo, quindi già da qui possiamo immaginare a cosa andiamo incontro a livello di location.

La storia è incentrata su Ai Yasumi, una liceale che ama leggere i manga, e passo dopo passo, tramite le esperienze della vita impara a disegnare e creare la sua storia. Il manga è stato lanciato nel novembre 2021 nel Monthly Shonen Sunday di Shogakukan e il suo terzo volume compilato uscirà il 12 aprile.

Manga Taisho 2023: quale manga ha vinto il prestigioso premio?

Il comitato di nomina per il Manga Taisho è solitamente composto da addetti alle librerie che si occupano dei manga dei rispettivi negozi, quindi sostanzialmente di persone che leggono e che si confrontano con i clienti anche tramite le vendite.

Quest’anno il comitato di nomina era composto da 102 persone, che hanno selezionato 242 titoli. Sono eleggibili tutti i manga usciti nel 2022 e con un numero di volumi non superiore a otto.

Il limite di volumi è stato intenzionalmente aggiunto per far sì che i vincitori del premio siano opere relativamente nuove che non si sono già guadagnate la loro popolarità grazie alla pura longevità; quindi sostanzialmente questo premio è anche volto a far conoscere storie di nicchia che altrimenti non sarebbero mai esplose.

In calce avete la lista di tutti i manga vincitori del prestigioso premio:

2022 – Darwin Jihen by Shun Umezawa

by 2021 – Frieren: Beyond Journey’s End by Kanehito Yamada and Tsukasa Abe

by and 2020 – The Blue Period. by Tsubasa Yamaguchi

by 2019 – Astra Lost in Space by Kenta Shinohara

by 2018 – BEASTARS by Paru Itagaki

by 2017 – Hibiki: Shōsetsuka ni Naru Hōhō by Mitsuharu Yanamoto

by 2016 – Golden Kamuy by Satoru Noda

by 2015 – Kakukaku Shikajika by Akiko Higashimura

by 2014 – A Bride’s Story by Kaoru Mori

by 2013 – Umimachi Diary by Akimi Yoshida

by 2012 – Silver Spoon by Hiromu Arakawa

by 2011 – March comes in like a lion by Chika Umino

by 2010 – Thermae Romae by Mari Yamazaki

by 2009 – Chihayafuru by Yuki Suetsugu

by 2008 – Gaku – Minna no Yama by Shinichi Ishizuka

Fonte Anime News Network