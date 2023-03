One Piece: il nuovo capitolo spiega nel dettaglio il piano di York

One Piece ha entusiasmato l’intero fandom con la pubblicazione del capitolo 1079 della serie, da molti considerato il migliore di sempre. Non a caso Eiichiro Oda si è concentrato su Shanks, che si è reso protagonista di uno scontro senza precedenti mostrando una superiorità disarmante.

Ma il capitolo 1079 ha anche fatto luce sulla situazione legata al tradimento di York verso Vegapunk. Infatti su Egg Head la situazione è tutt’altro che tranquilla e lo scontro tra i Pirati di Cappello di Paglia e i Seraphim non si è ancora concluso. Poco prima di scoprire l’identità del traditore di Egg Head, Vegapunk era scomparso.

La situazione dello scienziato era già delicata poiché il Governo era venuto a sapere delle indagini condotte in segreto sul Secolo del Grande Vuoto. Poiché si tratta di una cosa inaccettabile, il Governo aveva mandato il CP0 su Egg Head per eliminare lo scienziato.

Tuttavia One Piece ha poi rivelato che c’era un traditore che si era messo in contatto con Marijoa per dire ai Cinque Astri dei movimenti di Vegapunk. Si trattava di York, uno dei suoi sei satelliti.

Con il presente articolo vogliamo riportare il suo piano nel dettaglio. Seguiranno alcune anticipazioni, dunque consigliamo a coloro non intenzionati a scoprire anzitempo gli sviluppi di One Piece di non proseguire con la lettura.

Come già riportato precedentemente, York vuole diventare l’unico Vegapunk e un Drago Celeste. Quindi tradisce Vegapunk e il capitolo 1079 rivela che York solo dopo capisce che il Governo non vuole eliminare solo lo scienziato, ma anche tutti gli altri satelliti, lei compresa.

Quindi mette in atto un piano B ordinando ai quattro Seraphim di risolvere i problemi per lei. Dopo la chiusura della Frontier Dome, York ordina di eliminare tutti tranne se stessa, Vegapunk e gli ostaggi presenti nel seminterrato.

York dimostra di essere molto intelligente. Infatti aveva previsto che, una volta che i Seraphim si sarebbero ribellati, sarebbe partita la caccia al colpevole che aveva impartito l’ordine di attaccare tutti. Infatti, essendo consapevole di essere più debole rispetto a tutti, per non farsi scoprire aveva ordinato a S-Snake di colpirla in modo da far cadere ogni sospetto su di lei, per poi annullare il suo potere.

Infine si accerta che i Seraphim non danneggino una zona del laboratorio senza specificare quale. Dunque non resta che scoprire gli sviluppi futuri dell’arco di Egg Head.